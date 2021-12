Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Sejm właśnie przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. W 2022 r. na ten cel przeznaczono 4,7 mld zł.

Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Nowa formacja ma umożliwić policji realizację czynności operacyjnych i rozpoznawczych w przypadku podejrzenia popełnienia 10 typów przestępstw, m.in. nawiązywania kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich i oszustw komputerowych.

Programy do walki z alkoholizmem i narkomanią - nie będzie przedłużenia do 31 grudnia 2022 r.

Nie będzie przedłużenia do 31 grudnia 2022 r. okresu obowiązywania dotychczasowych gminnych i wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także programów przeciwdziałania narkomanii.

Omikron a Delta

Omikron może pięciokrotnie częściej powodować reinfekcję koronawirusem niż Delta - wynika z badania londyńskiego uniwersytetu Imperial College, które 17 grudnia 2021 r. opisał Reuters.

Szczepionka na Covid-19 dla dzieci

Pfizer: szczepionka na Covid-19 dla dzieci nie jest skuteczna w przedziale wiekowym 2-5 lat

6 jarmarków bożonarodzeniowych, które warto zobaczyć

Analiza HRE Investments. Za tydzień Wigilia. Spora część z nas zapewne czuje już świąteczną, magiczną atmosferę. Jeśli jeszcze tak nie jest, to rozwiązaniem może być wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym. Są to miejsca, które wręcz emanują atmosferą świątecznych przygotowań.

Sejm przyjął budżet na 2022 r. - deficyt 29,9 mld zł

Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 77,7 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa to 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.

Do 31 marca 2022 r. samorządy zrealizują projekty parasolowe ze środków unijnych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odniosło się dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań, które pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego na zrealizowanie rozpoczętych już tzw. projektów parasolowych, dedykowanych indywidualnym odbiorcom planującym inwestycje w mikroinstalacje PV.

Rekompensata za dyżur domowy w święta Bożego Narodzenia na przykładach

Pytanie czytelnika. W okresie świąt Bożego Narodzenia część pracowników miejskiego zakładu wodociągowego i kanalizacji będzie pełnić domowy dyżur telefoniczny. Czy za czas dyżuru należy pracownikom oddać dni wolne od pracy albo wypłacić wynagrodzenie za pracę nadliczbową?

W 2022 r. 5 mln zł z „Tenisowej Polski” ma trafić do klubów i gmin

Beneficjentem nowego programu „Tenisowa Polska” mogą być kluby i jednostki samorządu terytorialnego. Nabór wniosków ma zostać ogłoszony na początku stycznia 2022 r.

Sygnaliści a system kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Sygnaliści w jednostkach sektora finansów publicznych. Instytucja „sygnalisty” stanowić będzie jeden z istotnych elementów tego systemu. Pojęcie „sygnalisty” należy rozumieć jako osobę, która działając w dobrej wierze i w interesie publicznym zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniach prawa.

Whistleblowing – co oznacza brak implementacji Dyrektywy o sygnalistach?

Uważam, że dochodząc w sądzie ochrony przed działaniami odwetowymi Sygnalista będzie mógł się bezpośrednio powoływać na Dyrektywę (jeżeli nie zostanie ona implementowana lub zostanie implementowana w tym zakresie wadliwie).

Zawieszenie od 20 grudnia do 9 stycznia zajęć stacjonarnych w szkołach

Rozporządzenie o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach. Minister Edukacji i Nauki wprowadził zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 20 grudnia do 9 stycznia i przejście w nich na naukę zdalną. Ograniczenie pracy stacjonarnej nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Uczniowie korzystający z internatów mają możliwość przebywania w nich, jeśli warunki nie pozwalają im na powrót do domu.

W 2022 r. rząd przedłuża ważność przepisów o dotowaniu niepublicznych szkół policealnych i szkół dla dorosłych

Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Rząd przedłużył ważność przepisów określających zasady dotowania niepublicznych: szkół policealnych, szkół dla dorosłych i szkół artystycznych w razie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.

Kara więzienia za brak rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych

Rejestr umów JSFP. Od 1 lipca 2022 r. zostanie utworzony rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

"Historia i teraźniejszość" - nowy przedmiot w szkole

Nowy przedmiot w szkole. Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje od 1 września 2022 r. w klasie I szkoły ponadpodstawowej wprowadzić nowy obowiązkowy przedmiot "Historia i teraźniejszość". Przedmiot zastąpi wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym

Gmina ze złym powietrzem nie pobiera opłaty klimatycznej

Opłata klimatyczna, opłata miejscowa, smog, PM10, benzo(a)piren BAP. NSA prawomocnie uchylił uchwałę Szczyrku, zgodnie z którą turyści przebywający tam dłużej niż dobę powinni zapłacić opłatę miejscową. Sąd uznał, że opłata pobierana jest bezprawnie - powodem jest zła jakość powietrza.

Wniosek o dodatek osłonowy składamy w gminie

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie. Także gmina wypłaca dodatek osłonowy. Można w 2022 r. zyskać od 400 zł do 1150 zł dodatku. Podwyższony dodatek to od 500 zł do 1437,50 zł.

Whistleblowing – zgłoszenie zewnętrzne

Whistleblowing – zgłoszenie zewnętrzne. Niebawem wchodzi w życie Dyrektywa o ochronie sygnalistów w Polsce. Choć prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa się przeciągają myślę, że warto napisać parę słów o zgłoszeniach zewnętrznych.

MF: samorządy wejdą w 2022 r. z nadwyżkami w kwocie co najmniej 27 mld zł

Budżet samorządów a Polski Ład. Żaden samorząd nie będzie miał dochodów mniejszych, niż sam prognozował - zapewnił wiceminister finansów Sebastian Skuza. Komentarz odnosi się do informacji agencji Fitch z 6 grudnia 2021 r., która umieściła 14 polskich miast na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Według MF samorządy wejdą w 2022 r. z nadwyżkami w kwocie co najmniej ok. 27 mld zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało odpowiedzi na pytania związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Punkty sądowe w gminach nie uproszczą postępowań w sądach

- Jeżeli to ma być namiastka punktu podawczego, to tylko bardziej zamulimy system, niż faktycznie pomożemy. Zanim coś z gminy trafi do sądu, ktoś to rozpatrzy - zegar będzie tykał i tykał. Proszę sobie to zobrazować na zasadzie spraw z arbitrażu gospodarczego. Tam wszelkiego rodzaju wyroki ze zwłoką półtoraroczną kompletnie mijają się z celem - mówi Leszek Świętalski sekretarz generalny i dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP.

Dofinansowanie dla rolników na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami - ruszył nabór wniosków

Dofinansowanie dla rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych”. Potrwa on prawie dwa miesiące.

Smog w Polsce. Miasta z pyłem PM10 i benzo(a)pirenem (BAP)

Smog w Polsce. Miasta z pyłem PM10. Nowy Targ to miasto, w którym odnotowywane jest największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej. Pszczyna drugim miastem w Polsce z najgorszymi pomiarami pyłu PM10. W zestawieniu nie ma już Krakowa.

Projekt budżetu opracowuje wójt, a uchwala go rada

Budżet jednostki samorządu terytorialnego - uchwała. Ustawodawca przyznał wyłączną kompetencję do opracowania projektu uchwały budżetowej (a także uchwał nowelizujących budżet) organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że rada gminy (powiatu) oraz sejmik województwa nie może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą - ani w sprawie budżetu, ani w sprawie wprowadzenia do jego treści zmian.