2022 r. - nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Centra integracji społecznej. Wojewoda zyskał uprawnienia nadzorcze nad Centrami Integracji Społecznej. Gminy środki finansowe z opłat za wydanie pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczą na zadania realizowane przez kluby integracji społecznej.

Sejm usunął przesłankę ubóstwa przy kierowaniu do uczestnictwa w zajęciach w CIS, umożliwił zakładania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych i umożliwił otrzymania od marszałka województwa dotacji w przypadku rozbudowy centrum bądź stworzenia warsztatu w innej gminie. Obecnie taka dotacja jest tylko na wyposażenie.

Centra integracji społecznej - ile osób dotyczą nowe przepisy

Według danych GUS w latach 2012 – 2019 liczba Centrów Integracji Społecznej zwiększyła się o 115 proc. z 94 centrów w roku 2012 do 202 ośrodków w roku 2019. Natomiast liczba Klubów Integracji Społecznej zwiększyła się ze 122 w roku 2012 do 296 w roku 2019, co oznacza wzrost o 145 proc.

W 2019 roku usługami reintegracyjnymi w CIS objęto 11,1 tys. osób, a ze wsparcia KIS skorzystało 11,9 tys. osób. Ponad 40 proc. z nich to osoby długotrwale bezrobotne.

Podwyższenie wysokości świadczenia integracyjnego

Sejm podwyższył wysokość świadczenia integracyjnego, uelastycznił czas uczestnictwa w centrach integracji społecznej i zrezygnował z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich.

Centra integracji społecznej - zachęta dla osób wykluczonych

Przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązania mają m.in. zachęcić osobę wykluczoną społecznie do podjęcia aktywnych działań przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej (CIS). Ma to na celu zdobycie kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Centra integracji społecznej - wojewoda zyskał uprawnienia nadzorcze

Nowelizacja przyznała wojewodzie uprawnienia nadzorcze nad Centrami Integracji Społecznej wraz z przyznaniem odpowiednich instrumentów nadzorczych - takich, jak wezwanie do złożenia stosownych wyjaśnień oraz wezwanie do zaniechania lub usunięcia nieprawidłowości.

Centra integracji społecznej - wydatki dla gmin

Sejm znowelizował też ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych przez gminę z opłat za wydanie pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych również na zadania realizowane nie tylko przez CIS, ale i KIS. Nałożenie tego obowiązku odbyło się poprzez zmianę art. 41 w ust. 1 pkt 7 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Przepis otrzymał brzmienie:

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej. Przed nowelizacją wyboldowany fragment brzmiał:

W szczególności zadania te obejmują wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Centra integracji społecznej - uelastycznienie czasu pobytu w CIS

Kolejna zmiana dotyczy uelastycznienia czasu pobytu w CIS. W myśl obowiązujących przepisów czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosi przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowela umożliwia większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do minimum 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on też być dłuższy niż 40 godzin. Regulacja przewiduje również możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa w CIS.

Centra integracji społecznej - cel nowelizacji

W ocenie skutków regulacji projektu noweli napisano, że celem zmian w przepisach jest również ułatwienie zatrudnienia absolwentów CIS przez pracodawców, w szczególności w ramach instytucji zatrudnienia wspieranego oraz wprowadzenie nowych możliwości ingerencji i udzielania wsparcia przez resort polityki społecznej.