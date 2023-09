P. Czarnek: 5 mln uczniów otrzyma bony turystyczne warte 1 miliard zł za okres 2024-2025 [Poznaj Polskę 2024 r.]

Każdy uczeń otrzyma bon turystyczny. Będzie on pozwalał zapłacić (obok gotówki) za koszty zakwaterowania uczniów, przejazdu, wstęp do muzeów, o ile wydatki są ponoszone w ramach jedno- i dwudniowych szkolnych wycieczek. UWAGA! odwiedzane przez uczniów obiekty muszą dawać tzw. punkty edukacyjne.

Są to np. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Kraków – historyczny zespół miasta, Zamek Królewski w Warszawie, Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu, Łazienki Królewskie w Warszawie, Stare Miasto w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski na Wawelu i Kopalnia Soli w Wieliczce.

50 mln zł w 2023 r., miliard w 2024 r. i 2025 r.

W 2023 r. szkoły otrzymały wsparcie 50 mln zł (budżet początkowy programu) na organizowanie wycieczek edukacyjnych [program "Poznaj Polskę"]. Za cały okres działania programu "Poznaj Polskę" rząd sfinansował wycieczki edukacyjne dla 920 000 uczniów za 182 mln zł dofinansowania. W 2024 r. i 2025 r. wsparcie to będzie znacznie wyższe. Będzie to …. miliard złotych. Dotyczy to okresu 2024 r. i 2025 r. Informacje te potwierdził minister edukacji Przemysław Czarnek.

Pełna depesza PAP o programie:

Dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach programu "Bon szkolny - Poznaj Polskę" będzie wynosiło co najmniej 80 proc. do 100 proc. - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podał, że na realizację programu przeznaczone będzie ponad miliard złotych.

W czwartek Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło czwarty, nowy punkt programu PiS na kolejną kadencję - program "Bon szkolny - Poznaj Polskę", czyli dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla każdej klasy, każdego ucznia w Polsce.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił o tym punkcie programu PiS podczas briefingu w Serokomli (woj. lubelskie) na trasie rowerowego Drugiego Rajdu Martyrologii Poległych Lubelszczyzny.

Przypomniał, że dotąd w programie "Poznaj Polskę" szkoły mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do wycieczki jednodniowej, 10 tys. zł - do wycieczki dwudniowej i 15 tys. zł - do wycieczki trzydniowej. "Teraz te zasady będziemy zmieniać" - zapowiedział szef MEiN.

"Finansowanie do tej pory wynosiło 80 proc. Teraz możemy powiedzieć, że będzie co najmniej 80 proc. do 100 proc." - poinformował Czarnek.

"Te reguły będziemy ogłaszać jesienią tego roku po to, by na wiosnę, wczesną wiosną, rozpocząć nabór, żeby wszyscy mieli szansę skorzystać z tych środków" - podał.

"Jeszcze raz powtarzam: będzie to ponad miliard złotych, zamiast 182 mln przez dwa lata. To umożliwi wyjazd wszystkim, jeśli tylko będą chcieli, i wiosną, i jesienią, na te wycieczki edukacyjne" - podkreślił minister edukacji i nauki."

Bon turystyczny dla uczniów w 2024 r.

Nowy program ministerstwa edukacji będzie miał formułę bonu turystycznego. Zmieni to reguły znane szkołom i uczniom z konkursu "Poznaj Polskę 2023 r." Do tej pory szkoły uczestniczyły w nim w ten sposób, że składały wniosek o pieniądze (do wyczerpania początkowego budżetu 50 mln zł) na pokrycie kosztów szkolnych wycieczek. No i potem trzeba było rozliczyć wycieczkę.wycieczki. W nowej formule dla roku 2024 r. wniosek składany przez szkoły będzie dotyczył tylko:

1) zbiorczej liczby uczniów biorących udział w dwudniowych wycieczkach oraz

2) programu wycieczek w danej szkole, które muszą dotyczyć obiektów za które są przyznawane przez MEiN tzw. punkty edukacyjne.

Jest też możliwy wariant uproszczonej procedury - szkoła składa jeden zbiorczy wniosek z informacją o liczbie uczniów, którzy skorzystają z bonu w 2024 r. Tak, aby ministerstwo wiedziało, ile bonów przekazać danej szkole.

Co za miliard złotych dofinansowania?

W 2023 r. dopłaty do wycieczek mogły być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

W 2023 r. dofinansowaniu w 80 proc. podlegały wycieczki jednodniowe – do 5 tys. zł, dwudniowe – do 10 tys. zł, trzydniowe – do 15 tys. zł. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć 150 zł na dobę.

W 2024 r. chodzi o wycieczki jednodniowe i dwudniowe.

Poznaj Polskę 2024 r.

Treść pierwszej depeszy PAP informującej o programie bonu turystycznego dla uczniów w 2024 r.

Program "Poznaj Polskę" cieszy się ogromną popularnością, dlatego radykalnie go rozszerzymy, by skorzystali wszyscy uczniowie, zainwestujemy w wycieczki edukacyjne kilka razy więcej – podkreślił w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek, odnosząc się do zapowiedzi o "Bonie szkolnym – poznaj Polskę”.

Program "Poznaj Polskę" cieszy się ogromną popularnością w szkołach w całej Polsce. Dlatego radykalnie go rozszerzymy.



September 7, 2023

Minister edukacji poinformował w czwartek, że od wiosny przyszłego roku, w ramach programu +Bon szkolny – poznaj Polskę+ sfinansowane zostaną wycieczki dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Podał, że w przyszłym roku prawie 5 mln uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce.

"Program +Poznaj Polskę+ cieszy się ogromną popularnością w szkołach w całej Polsce. Dlatego radykalnie go rozszerzymy. Zainwestujemy w wycieczki edukacyjne kilka razy więcej pieniędzy tak, aby wiosną i jesienią przyszłego roku wszyscy uczniowie skorzystali z Programu Bon szkolny - poznaj Polskę" – przekazał na Twitterze (X) minister Czarnek.

Jak wyglądał program "Poznaj Polskę" w 2023 r.?

W ramach programu "Poznaj Polskę" szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli i wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Dofinansowaniu w 80 proc. podlegały wycieczki jednodniowe – do 5 tys. zł, dwudniowe – do 10 tys. zł, trzydniowe – do 15 tys. zł. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć 150 zł na dobę.

Mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Warunkiem udziału w programie było uwzględnienie w planie wycieczki tzw. punktów edukacyjnych. Dla każdej z trzech grup wiekowych uczniów (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe) Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z ekspertami, opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne dostosowane do wieku i poziomu rozwoju uczniów. W edycji 2023 r. znalazło się 1261 punktów. Związane one były z pięcioma obszarami: śladami Polskiego Państwa Podziemnego, kultura i dziedzictwo narodowe, największe osiągnięcia polskiej nauki, śladami wielkich Polaków i odkrywamy skarby wsi.

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych można było składać od 6 marca br. od godz. 10.00 poprzez System Informacji Oświatowej SIO (strefa pracownika), do wyczerpania pieniędzy. W pierwszej kolejności, przez 14 dni od rozpoczęcia naboru, wnioski mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach programu. Budżet 50 mln zł został podzielony na województwa według liczby uczniów.

Poznaj Polskę w 2022 r.

W edycji programu 2022 r. najchętniej odwiedzanymi punktami edukacyjnymi były: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Kraków – historyczny zespół miasta, Zamek Królewski w Warszawie, Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu, Łazienki Królewskie w Warszawie, Stare Miasto w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski na Wawelu i Kopalnia Soli w Wieliczce.