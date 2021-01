Trzynastka dla nauczycieli 2021

Co to trzynastka?

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników budżetówki. Przysługuje na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Trzynastka dla nauczyciela zasady

Zgodnie z art. 48 Karty Nauczyciela nauczyciele szkół publicznych otrzymują trzynaste wynagrodzenie na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości jak pozostali pracownicy sektora budżetowego.

oznacza to, że nauczyciel nabywa prawo do trzynastki po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeśli nie przepracował w danej szkole całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego pod warunkiem jednak, że okres ten wynosi minimum 6 miesięcy. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków.

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do trzynastki nie jest wymagane np. w przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły (np. w przypadku nauczyciela zatrudnionego we wrześniu danego roku).

Warto także pamiętać, że trzynastki nie otrzyma nauczyciel w przypadkach: nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni, stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości, wymierzenia mu kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy a także rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Ile wynosi trzynastka dla nauczycieli?

Trzynastkę ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Kiedy trzynastka dla nauczycieli?

Trzynastkę wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Oznacza to, że nauczyciele powinni otrzymać trzynastkę do końca marca 2021 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.