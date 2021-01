Zarobki nauczycieli w 2021 r.

Jak zarabiają nauczyciele?

Nauczyciele uważają, że ich zarobki są zdecydowanie zbyt niskie. Podkreślają swoje wysokie kwalifikacje oraz znaczenie i odpowiedzialność pracy z dziećmi i młodzieżą. W kwietniu 2019 roku odbył się bezprecedensowy protest nauczycieli, podczas którego odmówili oni świadczenia pracy. Na czele strajku stał prezes ZNP Sławomir Broniarz. Strajk przyczynił się do podwyżek dla nauczycieli w 2019 i 2020 roku. Sprawa podwyżek nauczycieli w 2021 roku nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona, ale najprawdopodobniej podwyżek nie będzie. Mimo dotychczasowych zmian wynagrodzenia nauczycieli wciąż uważane są za niskie.

Przyjrzyjmy się więc jak przedstawiają się zarobki nauczycieli w 2021 roku.





Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2021

Wynagrodzenie nauczycieli jak liczyć?

Wynagrodzenia nauczycieli składają się z kilku elementów:

wynagrodzenia zasadniczego,

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

dodatków (motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za warunki pracy).

Co roku w ustawie budżetowej określana jest tzw. kwota bazowa. Od 1 września 2020 r. kwota ta została podniesiona i wynosi 3537,80 zł. Budżet na 2021 rok jak na razie nie przewiduje podwyżek dla nauczycieli. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2021 r. wylicza się w odniesieniu do tej kwoty.

Zarobki nauczycieli uzależnione są m.in. od stopnia awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3537,80 zł (100% kwoty bazowej). Nauczyciel kontaktowy otrzymuje średnio 111% kwoty bazowej, nauczyciel mianowany 144% a dyplomowany 184%. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi obecnie 3 537,80 zł; nauczyciel mianowany - 4,432 a nauczyciel dyplomowany ok. 6 509,55 zł. Są to oczywiście kwoty brutto. Zarobki nauczycieli netto oraz bez niektórych dodatków będą znacznie niższe.

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. wyniesie zaś (brutto):

nauczyciel stażysta - 2949 zł;

nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł;

nauczyciel mianowany - 3445 zł;

nauczyciel dyplomowany - 4046 zł.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych.

Zarobki nauczycieli dodatki

Nauczyciel może otrzymać: dodatek motywacyjny, funkcyjny (np. za pełnienie funkcji wychowawcy klasy) oraz dodatek za warunki pracy. Wysokość dodatków zależy więc odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Gdzie nauczyciele zarabiają najwięcej?

Zarobki nauczycieli w Warszawie są najwyższe w Polsce. Wynika to z wyższych niż w reszcie kraju dodatków przyznawanych przez samorząd.

Zarobki nauczycieli w Europie są zaś znacznie wyższe niż w Polsce. Z raportu Education at Glance 2019 opublikowanego przez OECD wynika, że polscy nauczyciele są na 6 miejscu od końca pod względem wysokości zarobków. Najwięcej zarabiają zaś nauczyciele w Luksemburgu oraz w Niemczech.