Awans zawodowy nauczycieli. Jakie zasady w roku szkolnym 2024/2025. Jakie są rodzaje awansu zawodowego nauczycieli? Kto może ubiegać się o awans zawodowy na starych zasadach, a kto powinien ubiegać się o awans zawodowy na nowych zasadach?

Na wstępie warto zaznaczyć, że od 5 sierpnia 2022 r. obowiązują dwa rodzaje awansu zawodowego nauczycieli. Stary awans prowadzony jest na podstawie rozporządzenia awansowego z 2018 r. i dotychczasowych przepisów Karty Nauczyciela. Zaś nowy awans prowadzony jest na podstawie rozporządzenia awansowego z 2022 r. oraz znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Stara ścieżka awansu jest dla nauczycieli, którzy uzyskali stopie nauczyciela kontraktowego przez 1 września 2022 r. Nowa ścieżka awansu jest przeznaczona dla nauczycieli początkujących, którzy wcześniej byli nauczycielami stażystami. Od 1 września 2022 r. obowiązują dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowy. Możliwość ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na „starych” zasadach kończy się w dniu 31 sierpnia 2027 r.

Ważne 30 czerwca 2027 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego na starych zasadach.

Stara ścieżka awansu na stopień nauczyciela mianowanego zawiera dwa etapy: etap szkolny i pozaszkolny. Etap szkolny rozpoczyna się złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu, przedstawić plan rozwoju zawodowego, a po akceptacji dyrektora wyznaczany jest opiekun i rozpoczyna się staż. Następnie należy przedstawić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Za okres stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela. Etap pozaszkolny obejmuje wniosek o nadanie stopnia awansu, komisję kwalifikacyjną oraz decyzję administracyjną.

Nowa ścieżka awansu na stopień nauczyciela mianowanego także zawiera dwa etapy: etap szkolny i pozaszkolny. Etap szkolny rozpoczyna się automatycznie. Zostaje wyznaczony mentor, a następnie rozpoczyna się okres przygotowania do zawodu. W trakcie okresu przygotowania do zawodu, nauczyciel musi odbyć dwie lekcje pokazowe. Pierwsza z nich odbywa się w drugim roku przygotowania do zawodu. Po takiej lekcji następuje ocena pracy oraz omówienie. W ostatnim roku następuje ocena pracy nauczyciela, lekcja pokazowa, następnie wydawana jest opinia komisji. Etap pozaszkolny obejmuje wniosek o nadanie stopnia awansu, komisję kwalifikacyjną oraz decyzję administracyjną.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Tak jak w przypadku nauczyciela mianowanego, w okresie przejściowym są dwa rodzaje awansu. Awans na starych zasadach na stopień nauczyciela dyplomowanego prowadzony jest na podstawie rozporządzenia awansowego 2018 r. i dotyczy on nauczycieli mianowanych, którzy rozpoczęli straż na stopień nauczyciela dyplomowanego przez 1 września 2022r. Awans na nowych zasadach na stopień nauczyciela dyplomowanego prowadzony jest na podstawie rozporządzenia awansowego z 2022 r. i przeznaczony jest dla nauczycieli mianowanych, którzy przepracowali w szkole określony przepisami okres czasu, lecz nie zaczęli stażu oraz dla dyrektorów szkół.

Stara ścieżka awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego podzielona jest na etap szkolny i etap pozaszkolny. Najpierw należy złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu, przedstawić plan rozwoju zawodowego, a po akceptacji dyrektora rozpocząć staż. Następnie należy przedstawić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Za okres stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela. Etap pozaszkolny obejmuje wniosek o nadanie stopnia awansu, komisję kwalifikacyjną oraz decyzję administracyjną.

Nowa ścieżka awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego także podzielona jest na etap szkolny i pozaszkolny. Rozpoczyna się automatycznie po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel musi przepracować 5 lat i 9 miesięcy lub 3 lata i 9 miesięcy w przypadku osób, które uzyskały stopień mianowanego po stażu, a nie przygotowaniu do zawodu. Należy pamiętać, że stopień naukowy lub praca w szkole za granicą skracają wymagany okres pracy o rok. Następnie wydawana jest na wniosek nauczyciela ocena jego pracy. Ocena ta musi być przynajmniej bardzo dobra. Etap pozaszkolny obejmuje wniosek o nadanie stopnia awansu, komisję kwalifikacyjną oraz decyzję administracyjną.