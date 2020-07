Dotacja na zakup roweru towarowego w Gdyni - wnioski od 4 sierpnia 2020 r.

W Gdyni na 1000 mieszkańców przypada 650 zarejestrowanych samochodów. Władze miasta podejmują wiele działań, aby przekonać mieszkańców do korzystania ze środków komunikacji publicznej lub z rowerów.

Zgodnie z założeniami Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni na lata 2016-2025 celem miasta jest "dążenie do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez działania w zakresie równoważenia transportu – zwiększanie udziału niskoemisyjnych środków transportu oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie".





Chcąc przyczynić się do poprawy jakości powietrza i do zmniejszenia hałasu, włodarze miasta wprowadzili system dotacji, który ma przekonać gdynian do zakupu rowerów cargo.

Od 4 sierpnia mieszkańcy Gdyni będą mogli ubiegać się o zwrot 50 proc. kosztów zakupu roweru towarowego. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 5 tys. zł. Ceny jednośladów typu cargo na popularnych serwisach aukcyjnych sięgają od czterech do nawet jedenastu tysięcy złotych.

W tym roku – w ramach pilotażu projektu CityChangerCargoBiku realizowanego w Gdyni od września 2018 do sierpnia 2021, współfinansowanego z pieniędzy unijnych (Program Horyzont 2020)– samorząd przeznaczy na ten cel 50 tysięcy złotych. Uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji przegłosowała w czerwcu rada miasta.

Władze Gdyni mają nadzieję, że wiele rodzin przekona się do korzystania z rowerów towarowych i przynajmniej częściowo zastąpią one transport samochodowy.

"Projekty unijne pozwalają nam na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki CityChangerCargoBike jako pierwsze miasto w Polsce wprowadzamy dotacje do zakupu rowerów cargo. Liczymy, że więcej takich pojazdów pojawi się na gdyńskich ulicach" – wyjaśnia cytowany w komunikacie prasowym wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk.

Wzór dokumentu, który trzeba będzie złożyć, aby uzyskać dofinansowanie, pojawi się 4 sierpnia na stronie www.gdynia.pl.

W Gdyni działa już wypożyczalnia rowerów cargo, dzięki której mieszkańcy bezpłatnie mogą przetestować ten środek transportu i poznać jego możliwości. Można tam wynająć wspomagane elektrycznie rowery – dwukołowy Urban Arrow Family i trzykołowy Babboe Big E. Oba modele przystosowane są do przewozu dzieci, mają ławeczki, pasy bezpieczeństwa i osłonę przeciwdeszczową. Aby skorzystać z usługi, należy uzbroić się w cierpliwość, bo lista czekających na wypożyczenie jednośladu jest tak długa, że do października pojazdy są zarezerwowane.