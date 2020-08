Wyniki matur 2020 - dodatkowe środki na lekcje uzupełniające dla uczniów

Być może pewien wpływ na wynik maturzystów miał strajk nauczycieli, być może edukacja zdalna - mówił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski o wynikach tegorocznych matur. Zapowiedział, że wystąpi do premiera i ministra finansów o dodatkowe środki na lekcje uzupełniające dla uczniów.

Jak podała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,2 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki we wrześniu. Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81,1 proc., a prawo do poprawki ma 12,5 proc. Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 62,2 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.





Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski na konferencji, podczas której podano wyniki tegorocznych matur, pytany był m.in. o różnicę między odsetkiem maturzystów, którzy w tym roku zdali wszystkie egzaminy, a odsetkiem takich maturzystów w ubiegłym roku. W ubiegłym roku w sesji głównej wszystkie egzaminy zdało 80,5 proc. abiturientów.

Odpowiadając szef MEN wskazał, że "arkusze i wyniki z poprzednich lat nie są do końca porównywalne". "Oczywiście przygotowując arkusze w poszczególnych latach egzaminatorzy, eksperci starają się przygotować je na podobnym poziomie, ale okazuje się, że jednak pytania są zróżnicowane pod względem poziomu" - powiedział Piontkowski.

Zauważył też, że "uczniowie różnie przygotowują do tych egzaminów". "Były już lata, kiedy była wyraźna tendencja wzrostowa, odsetek (abiturientów, którzy zdali - PAP) był troszeczkę, bądź znacznie wyższy, ale były także lata, gdy był wyraźny spadek. Często nie wiązało się to z jakimiś poważniejszymi wydarzeniami" - mówił.

Według ministra edukacji, "gdybyśmy mieli tutaj to w jakikolwiek sposób porównywać, to być może pewien wpływ mogły mieć dwie sytuacje". Wskazał na strajk nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019, kiedy przez kilka tygodni nie odbywały się zajęcia. "Być może część materiału nie została dobrze przyswojona i nie było jakiegoś większego powtórzenia" - zaznaczył.

Zwracając uwagę, że w tym roku matura odbywała się prawie miesiąc później niż zwykle, Piontkowski wskazał, że "być może część maturzystów w tym roku nie wykorzystała dobrze tego dodatkowego czasu". Jednocześnie ocenił, że duża część uczniów dobrze skorzystała z tego dodatkowego czasu. Podał, że z informacji szczegółowych CKE wynik, że odsetek maturzystów, którzy uzyskali najwyższe, czy wyższe wyniki, jest większy niż w ubiegłym roku.