Studenci wrócą na uczelnie od 1 października 2020 r.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o planach rządu co do nowego roku szkolnego oraz akademickiego. 1 września uczniowie mają wrócić do szkół, a studenci 1 października na uczelnie. Uzasadniał, że pozwala na to obecnie sytuacja epidemiczna.