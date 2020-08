Wyniki matur 2020

Egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdało 191 734 tegorocznych absolwentów liceum i technikum, co stanowi 74 proc. wszystkich zdających (259 272). Egzamin z języka polskiego zdało 92 proc. absolwentów, z matematyki 79 proc., z języka angielskiego 92 proc.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, w czerwcu 2020 roku, przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).





Absolwenci zdawali egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W tym roku szkolnym, z uwagi na epidemię koronawirusa, nie przeprowadzano części ustnej egzaminu maturalnego. Wyjątek stanowili ci, którym wynik egzaminu w części ustnej jest potrzebny przy rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub przeprowadzenie egzaminu stanowi realizację postanowień umowy międzynarodowej.

Ogółem do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie głównym (w czerwcu) przygotowano 388 różnego rodzaju arkuszy (do 25 przedmiotów) i 78 różnego rodzaju płyt (egzaminy z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki).

Przebieg egzaminu maturalnego monitorowało 483 obserwatorów: pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących, szkół wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych, a tym samym otrzymało najwyższy wynik, 1 292 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.: 190 osób z historii, 177 osób z języka polskiego, 110 osób z filozofii, 94 osoby z matematyki, 92 osoby z geografii, 71 osób z wiedzy o społeczeństwie.

98 absolwentów napisało wszystkie egzaminy na poziomie od 90 do 100 proc. punktów. 1164 osoby uzyskały od 90 do 100 proc. punktów ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej, a 2 230 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych.

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 8 września mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. W tym roku takich osób jest 44 628, w tym 20 156 absolwentów liceum i 24 482 absolwentów technikum. W sumie stanowią oni grupę 17,2 proc. wszystkich zdających. Do 14 sierpnia br. muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja. 30 września otrzymają wyniki i świadectwa.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego,a takich osób jest 22 900 (8,8 proc.), mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

Wyniki dla absolwentów zaczęły być udostępniane w serwisach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych 11 sierpnia br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00. Logowanie do serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali od dyrektora swojej szkoły.

Pełne, zbiorcze wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym i poprawkowym, będą udostępnione 30 września 2020 r.