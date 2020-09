Renta rodzinna - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25. roku życia. W przypadku, gdy żak kończy 25 lat w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Kto musi dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni

Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń bądź student pobiera naukę, to renta wypłacana jest przez miesiące nauki oraz wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca sierpnia, natomiast studentom do końca września danego roku akademickiego. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu przez placówkę, do której uczęszcza młody człowiek.





- Ważne, żeby młodzież pamiętała na jaki okres zostało wydane zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Jeżeli było ono wydane do końca tego roku szkolnego lub akademickiego, czyli uczniom do sierpnia, a studentom do września, to aby bez zbędnej przerwy otrzymać kolejne świadczenie należy wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu przekazać do ZUS najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty. Jeśli uczeń takie zaświadczenie, zamiast najpóźniej we wrześniu, złoży dopiero w październiku, to straci wypłatę renty rodzinnej za wrzesień. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku studenta, jeśli spóźni się z dostarczeniem do ZUS zaświadczenia o kontynuowaniu studiów i przedłoży go dopiero w listopadzie, za październik nie zostanie wypłacone świadczenie - wyjaśnia rzeczniczka.

Maturzysta składa oświadczenie

Uczeń, który zdał maturę i będzie kontynuował edukację na uczelni wyższej, musi do końca września dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie o byciu studentem. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

Renta dla ucznia bez zaświadczenia

Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Jeżeli szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 3-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. Zaświadczenia ze szkoły nie muszą przynosić do ZUS uczniowie do 16 roku życia. Renta rodzinna, bez konieczności dostarczania stosownego dokumentu, przysługuje także dzieciom, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy.

Przerwanie nauki oznacza utratę renty rodzinnej

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.