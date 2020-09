"Maluch plus” 2021 - nabór do programu

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która była w poniedziałek gościem "Wiadomości" w TVP, przypomniała, że na rok 2021 budżet programu "Maluch plus" wynosi 450 mln zł.

"Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niesamorządowe do składania ofert. Chcemy przede wszystkim, aby w każdej gminie znalazł się żłobek czy klub dziecięcy" – powiedziała szefowa MRPiPS.





Program – jak akcentowała – stwarza rodzicom możliwość powrotu do pracy po okresie opieki nad dzieckiem.

"Kiedy obejmowaliśmy rządy w 2015 r., użłobkowienie w skali kraju było ponad 12 proc. Dzisiaj jest to ponad 25 proc. Jest ponad 192 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech" – podała.

W ramach programu samorządy mogą się starać o dofinansowanie do 33 tys. zł na jedno nowe miejsce w żłobku lub w klubie dziecięcym na terenie gmin, w których do tej pory nie funkcjonowała żadna z tych placówek. Z kolei w gminach, gdzie są takie placówki, dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł na jedno nowe miejsce.

W przypadku nowych miejsc tworzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządowe dofinansowanie wynosi do 10 tys. zł. Z kolei dofinansowanie na utworzenie jednego nowego miejsca u dziennego opiekuna wynosi do 5 tys. zł.