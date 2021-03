Próbny egzamin ósmoklasisty angielski 2021 – arkusz, odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2021 termin

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. w terminie właściwym odbędzie się po raz pierwszy w maju - 25-27 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych, w tym egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego odbędzie się 27 maja 2021 o godzinie 9.00.

Próbny egzamin ósmoklasisty angielski 2021

Próbny egzamin ósmoklasisty z angielskiego odbywa się zaś 19 marca 2021 r. Tego dnia odbywa się także egzamin z innych języków obcych nowożytnych: próbny egzamin ósmoklasisty z rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Najwięcej uczniów wybiera jednak język angielski.

Egzamin ósmoklasisty angielski jak wygląda

Próbny egzamin ósmoklasisty ma na celu pomoc uczniom w jak najlepszym przygotowaniu się do egzaminu w terminie właściwym, dlatego ma on taką samą formę jak ten do którego uczniowie przystąpią w maju.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego zawiera 14 zadań, w tym 9 zamkniętych i 5 otwartych. Sprawdza rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, znajomość gramatyki i słownictwa oraz tworzenie krótkich form pisemnych. Na próbnym egzaminie ósmoklasisty w marcu 2021 uczniowie musieli napisać krótki e-mail. Na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 90 minut.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 angielski arkusz

Arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty z angielskiego można pobrać tutaj --> PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 ANGIELSKI ARKUSZ CKE

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 angielski nagranie

Pobierz ---> Nagranie do zadań z rozumienia ze słuchu

Próbny egzamin ósmoklasisty angielski 2021 odpowiedzi

Oficjalne rozwiązania zadań przygotowane przez CKE poznamy ok. godziny 16. Zostaną one zamieszczone w tym miejscu.