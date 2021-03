Próbny egzamin ósmoklasisty polski 2021 – arkusz, odpowiedzi

Kiedy próbny egzamin ósmoklasisty 2021

17 marca 2021 r. o godzinie 9 rozpoczął się rozpoczął się próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. W kolejnych dniach (18 i 19 marca) odbędą się próbne egzaminy z matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Zobacz również: Próbny egzamin ósmoklasisty 2021

J ak wygląda próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty organizowany jest przez CKE. Oznacza to, że arkusz wygląda dokładnie tak jak ten z którym uczniowie kończący szkołę podstawową zmierzą się w terminie właściwym.

reklama reklama



Egzamin ósmoklasisty polski próbny 2021

Egzamin ósmoklasisty z polskiego trwa 120 minut. Na próbnym egzaminie ósmoklasiści musieli rozwiązać łącznie 20 zadań. Część z nich odwoływała się do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W ostatnim zadaniu należało napisać wypracowanie. Musi ono zawierać minimum 200 wyrazów. To ważna część arkusza, bo za wypracowanie można otrzymać aż 20 punktów na 45 możliwych do zdobycia za całość egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty tematy wypracowań marzec 2021

Wypracowanie należy napisać na jeden wybrany temat z dwóch. Różnią się one także formą wypowiedzi - można wybrać rozprawkę albo opowiadanie. W każdym należy odwołać się do lektury obowiązkowej.

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty w marcu 2021 ósmoklasiści mieli do wyboru:

Temat 1. W każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

Temat 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który przekonał Cię podczas spotkania, że w życiu warto podejmować ryzyko. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 język polski arkusz

Arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przygotowany przez CKE można pobrać tutaj --> PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JĘZYK POLSKI MARZEC 2021 ARKUSZ CKE

Próbny egzamin ósmoklasisty polski 2021 odpowiedzi

Oficjalne rozwiązania zadań i zasady oceniania próbnego egzaminu ósmoklasisty przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną poznamy tego samego dnia ok. godziny 16. Zostaną one zamieszczone w tym miejscu.

Próbny egzamin ósmoklasisty w szkole

Zobacz także wytyczne sanitarne dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w warunkach pandemii koronawirusa.