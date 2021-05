Matura z angielskiego 2021 – arkusz CKE. Czy matura podstawowa z angielskiego był trudna? Pobierz arkusz i sprawdź.

Matura 2021

Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja. Trzeciego dnia maturzyści pisali egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym. Zdanie egzaminu z jednego języka obcego nowożytnego jest obowiązkowe. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie odbywają się jednak egzaminy ustne.

Matura z angielskiego 2021

Na maturze z języka angielskiego sprawdzane jest rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem a także formułowanie krótkich wypowiedzi pisemnych na określony temat. Na maturze w 2021 r. trzeba było napisać krótką notkę na bloga – ma się ona składać z od 80 do 130 słów i zawierać wskazane informacje. Zadanie to było za 10 punktów i brzmiało:

Zostałeś(-aś) przyjęty/przyjęta do pracy w firmie, w której bardzo chciałeś(-aś) się zatrudnić. Na swoim blogu: • wyjaśnij, dlaczego wybrałeś(-aś) tę firmę • napisz, jakie kroki podjąłeś/podjęłaś, żeby zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej • opisz, co Cię najbardziej zaskoczyło podczas tej rozmowy • poinformuj, jak zareagowałeś(-aś) na informację, że przyjęto Cię do pracy.

Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Matura angielski 2021 arkusz

Pobierz arkusz >> MATURA 2021 ARKUSZ CKE

Pobierz >> MATURA 2021 TRANSKRYPCJA NAGRAŃ