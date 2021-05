Dodatkowe lekcje po powrocie do szkoły

Powrót do szkół - dodatkowe lekcje. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia w którym przewiduje zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół. Z jakich przedmiotów będą lekcje? Od kiedy ruszą?

Dodatkowe lekcje dla uczniów - rozporządzenie

Najważniejszym zadaniem, które powinno być realizowane w najbliższych miesiącach, jest kompleksowe wsparcie uczniów w powrocie do szkoły. Jednym z elementów takiego wsparcia jest zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. MEiN przygotowało projekt rozporządzenia w którym przewiduje zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół.

Środki na dodatkowe lekcje dla uczniów

Środki na realizację tego zadania zostaną uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm RP w dniu 15 kwietnia 2021 r. przewiduje zwiększenie o kwotę 187 mln zł limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków na finansowanie zajęć wspomagających.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów - z jakich przedmiotów?

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach dyrektorzy publicznych i niepublicznych:

szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych specjalnych, oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;

szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), w tym szkół ponadpodstawowych specjalnych, oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego

będą mogli jeszcze w tym roku szkolnym organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Dodatkowe lekcje - dla kogo?

Projekt zakłada, że w zajęciach wspomagających będą mogli uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas wskazanych powyżej szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z projektem każda szkoła będzie miała do dyspozycji maksymalnie pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (10 godzin) przypadającej na oddział (przeliczeniowo).

Dodatkowe lekcje dla uczniów po powrocie do szkół - od kiedy?

Dyrektorzy szkół – w zależności od potrzeb uczniów oraz możliwości organizacyjnych – będą mogli organizować zajęcia wspomagające w dwóch okresach:

od 31 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.,

od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

przy czym proponuję się, aby tygodniowa liczba zajęć wspomagających organizowanych w szkole nie była wyższa niż liczba oddziałów w szkole.

Dodatkowe lekcje po powrocie do szkół - jak zorganizować?

Aby zorganizować zajęcia wspomagające w szkole publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra w okresie od 31 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r., wystarczy, że dyrektor szkoły złoży do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do 1 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie. W przypadku organizowania zajęć wspomagających od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. dyrektor będzie musiał złożyć informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie do 25 czerwca 2021 r.

Informacje składane przez dyrektora szkoły będą zawierały jedynie liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji oraz listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć.

Maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających możliwych do realizacji w okresie od 31 maja 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na 31 marca 2021 r., i 10 godzin zajęć wspomagających.

Z kolei uzyskanie dofinansowania prowadzenia zajęć wspomagających w szkołach niepublicznych oraz szkołach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego będzie odbywało się podobnie jak w przypadku ubiegania się przez niesamorządową szkołę o środki na tzw. 500+ dla nauczycieli. Dyrektor szkoły (dyrektor zespołu szkół lub placówek) będzie odpowiedzialny za organizację zajęć w sposób określony w rozporządzeniu, ale także złoży do gminy lub powiatu (w przypadku dotowanych szkół artystycznych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) jeden lub dwa wnioski o przyznanie dotacji celowej, a następnie ją rozliczy.

Projektowane w rozporządzeniu rozwiązania zakładają maksymalną elastyczność co do wyboru przedmiotów, z których będą organizowane zajęcia wspomagające, oraz planu i sposobu organizacji tych zajęć w szkołach. Decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.

Dodatkowe lekcje wspomagające po powrocie do szkół - czy obowiązkowe?

Dyrektor poinformuje rodziców o organizacji zajęć wspomagających w szkołach. Zbierze on deklaracje rodziców uczniów dotyczące ich uczestnictwa w zajęciach. Deklaracje będą mogły być zbierane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności preferowanych w danej szkole. Dyrektor zorganizuje zajęcia stosownie do potrzeb uczniów jeszcze w czerwcu (do zakończenia zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym) lub od nowego roku szkolnego (nie dłużej niż do 22 grudnia 2021 r.).

Zajęcia wspomagające będą mogły być organizowane w grupach oddziałowych (ewentualnie grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych) liczących co najmniej 10 uczniów (5 uczniów w szkołach liczących mniej niż 60 uczniów, a w szkołach podstawowych, w których nauczanie jest organizowane w klasach łączonych – bez tego limitu).

Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie będzie obowiązkowy. Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów.

Źródło: MEiN