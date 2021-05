Egzamin ósmoklasisty 2021 – daty, arkusze, wyniki

Profilaktyka 40 plus to program badań profilaktycznych zapowiedziany w Nowym Polskim Ładzie. Jakie badania zawiera? Znamy już szczegóły programu.

Nowe konkursy NCBR dla uczelni

Konkursy NCBR dla uczelni - ruszają nabory do dwóch konkursów dla szkół wyższych, będące szansą na dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny dofinansuje projekty likwidujące bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszące poziom kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, tym razem w zakresie projektowania uniwersalnego. Budżet obu naborów to łącznie 80 mln zł dzięki środkom z Funduszy Europejskich.