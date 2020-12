Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. - kiedy, jak wygląda, kto sprawdza

Który rocznik pisze egzamin ósmoklasisty?

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpią uczniowie z rocznika 2006/2007.





Kiedy egzamin ósmoklasisty w 2021 r.?

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 25-27 maja 2021 r. Oznacza to więcej czasu na przyswojenie materiału niż dotychczas, gdy egzamin odbywał się w kwietniu. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego z matematyką a 27 maja z językiem obcym nowożytnym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 16 czerwca do 18 czerwca 2021 r. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Jak długo trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni. W standardowej, pisanej przez większość formie, język polski trwa 120 minut, matematyka 100 minut, język obcy nowożytny 90 minut.

Z dłuższego niż standardowy czasu mogą korzystać m.in. dyslektycy, osoby słabowidzące i słabosłyszące, osoby z zespołem Aspergera czy tez z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Co wziąć na egzamin ósmoklasisty?

Na egzamin ósmoklasisty należy zabrać przede wszystkim długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do zapisywania odpowiedzi. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

W 2021 r. ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych :języka polskiego, matematyki , języka obcego nowożytnego. Uczeń może pisać egzamin z jednego z następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Zdający może wybrać tylko ten, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin jest pisemny. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte – testowe, takie, w których uczeń zaznacza jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i zadania otwarte, w których uczeń sam formułuje odpowiedź. ‎

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty?

Do tej pory egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W tym roku zostanie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki określające ostateczny kształt wymagań ma być wydane w grudniu 2020 r.

Dodatkowo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

Kto przeprowadza egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) oraz przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE). Egzamin przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu. Najczęściej odbywa się on po prostu w szkole w której uczeń się uczy.

Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły. Jest on przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Powołuje członków zespołu egzaminacyjnego a także zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych.

Kto sprawdza egzamin ósmoklasisty?

Egzamin sprawdzają egzaminatorzy OKE. Jest on kodowany, co zapewnia anonimowość. Egzaminatorem OKE może zostać nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje przedmiotowe po ukończeniu szkolenia w OKE.

Egzamin ósmoklasisty czy można nie zdać?

Do egzaminu ósmoklasisty ma obowiązek przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę. Nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego nie można go nie zdać.

Wynik jest jednak ważny w kontekście rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Jak poszły egzaminy ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 r. Do 8 lipca wyniki, zaświadczenia i informacje mają być przekazane szkołom. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji to zaś 9 lipca 2021 r.

Oprac. Marta Zdanowska