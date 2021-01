Egzamin ósmoklasisty 2021 – lista lektur

Egzamin ósmoklasisty język polski

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego jest obecnie jednym z trzech przedmiotów obowiązkowych do których przystępuje ósmoklasista. Odbywa się on pierwszego dnia (w tym roku 25 maja) i trwa 120 minut. Na egzaminie trzeba rozwiązać zarówno zadania zamknięte (testowe) w którym trzeba wybrać jedną prawidłową odpowiedź z podanych, jak i otwarte w którym egzaminowany sam formułuje odpowiedź.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź), trzeba również napisać wypracowanie.





Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2021

Egzamin ósmoklasisty 2021 zmiany

W tym roku ze względu na naukę zdalną i związane z tym trudności Minister Edukacji zdecydował o zmianie wymagań na egzaminie ósmoklasisty. Będą one zmniejszone w stosunku do obowiązującej podstawy programowej. Dotyczy to także listy lektur obowiązkowych.

Egzamin ósmoklasisty lektury obowiązkowe

Zgodnie z informacjami podanymi przez CKE lista lektur których znajomość treści i problematyki będzie sprawdzana w zadaniach egzaminacyjnych jest krótsza niż w latach ubiegłych. Lektury na egzamin w 2021 r. to:

1) Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”;

2) Aleksander Fredro, „Zemsta”;

3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

4) Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”;

5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość);

6) Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”;

7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;

8) Juliusz Słowacki, „Balladyna”;

9) wiersze wybranych poetów.

Egzamin ósmoklasisty lektury uzupełniające

Lektury, które przestały obowiązywać na egzaminie ósmoklasisty to:

a) wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego

b) wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza

c) Ignacy Krasicki, Żona modna

d) Sławomir Mrożek, Artysta

e) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

f) Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Lektury te nadal są ujęte w podstawie programowej, warto je znać, ponieważ uczeń może się do nich odwoływać na egzaminie.