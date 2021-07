Matura poprawkowa 2021 - deklaracja. Nie zdałeś matury? Sprawdź do kiedy musisz złożyć deklarację o zamiarze przystąpienia do poprawki. Pobierz ją z naszej strony.

Matura poprawkowa 2021 - do kiedy deklaracja?

Tylko do 12 lipca 2021 roku można złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do poprawki egzaminu maturalnego. Deklarację składa się do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE.

Zobacz również: Matura poprawkowa 2021

Matura poprawkowa 2021 - kto może przystąpić?

Do matury poprawkowej mogą przystąpić maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego (uzyskali z niego wynik poniżej 30%). Dotyczy to więc części pisemnej matury podstawowej z polskiego, matematyki lub angielskiego.

Poprawa matury 2021 - terminy

Termin złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym: 12 lipca 2021 r. (poniedziałek)

(poniedziałek) Termin egzaminu maturalnego w terminie sierpniowym - poprawkowym: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) godzina 9:00.

(wtorek) godzina 9:00. Termin ogłoszenia wyników matury poprawkowej: 10 września 2021 r.

Deklaracja maturalna 2021 poprawka - PDF

Pobierz udostępniony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) formularz oświadczenia o zamiarze przystąpienia do matury poprawkowej 2021 » MATURA POPRAWKOWA 2021 DEKLARACJA PDF

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami oraz złożyć odpowiednio do tej osoby, do której składałeś(-łaś) deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie szkoły/OKE.