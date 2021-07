Matura poprawkowa 2021 - kiedy odbędzie się egzamin? Kto może przystąpić do matury poprawkowej? Kiedy wyniki matury poprawkowej?

Matura poprawkowa 2021 - co to?

Matura poprawkowa to egzamin dla maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie jednego przedmiotu obowiązkowego.

Przypomnijmy, że aby zdać egzamin maturę absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, wybrany język obcy nowożytny i z każdego z nich otrzymać co najmniej 30% punktów. Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli absolwent nie otrzymał wymaganej liczby punktów z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac.

Uwaga: Do egzaminu poprawkowego nie mogą przystąpić osoby, których egzamin z przedmiotu obowiązkowego został unieważniony.

Matura poprawkowa 2021 - termin

Egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 9:00. Matura poprawkowa jest pisemna. W terminie sierpniowym będą na niej obowiązywać te same wymagania co w maju.

Matura poprawkowa 2021 - do kiedy deklaracja?

Co ważne, osoby, które chcą przystąpić do matury poprawkowej muszą do 12 lipca 2021 roku (poniedziałek) złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja.

Matura poprawkowa 2021 - kiedy wyniki?

Wyniki matury poprawkowej oraz świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół 10 września 2021 roku.

Wyniki matur 2021

W tym roku maturę zdało 74,5% maturzystów. 17,7% maturzystów ma prawo do przystąpienia do matury poprawkowej.

Więcej o wynikach matur przeczytasz tu » Wyniki matur 2021

Oprac. M. Zdanowska