Wyniki matur 2021 CKE opublikowała 5 lipca 2021 roku. Ilu tegorocznych maturzystów zdało egzamin? Jakie są średnie wyniki matur? Kiedy matura poprawkowa 2021?

Matura 2021

Matura 2021 odbyła się w dniach 4-21 maja. Według informacji podanych przez CKE przystąpiło do niej w terminie głównym 273 419 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników) a także osoby, które poprawiały maturę z lat ubiegłych.

W tym roku - ze względu na pandemię COVID-19 - nie był przeprowadzany egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego oraz języka obcego) oraz przedmiotów dodatkowych. Tegoroczni maturzyści nie mieli również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Matura 2021 - wyniki

5 lipca 2021 r. od godziny 8.30 maturzyści mogą sprawdzać swoje indywidualne wyniki w systemie ZIU. Ilu maturzystów zdało egzamin?

Przypomnijmy, że aby zdać maturę trzeba uzyskać minimum 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego egzaminu pisemnego z przedmiotów obowiązkowych, a więc z: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

W tym roku maturę zdało 74,5% maturzystów. Oznacza to, że matury nie zdało 25,5% przystępujących do egzaminu. Osoby, które nie zdały tylko jednego z przedmiotów obowiązkowych mają prawo do poprawki (17,7%). Zaś 7,8 % zdających, definitywnie oblało tegoroczny egzamin.

Są to liczby porównywalne do zeszłorocznych, wtedy egzamin zdało 74% osób.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc. Jeśli chodzi zaś o absolwentów techników - zdało 64 proc., prawo do poprawki ma 24,9 procent zdających.

Rozkład zdanych egzaminów w poszczególnych województwach wygląda następująco:

Matura 2021 - średnie wyniki, statystyki

Średni wynik z języka polskiego uzyskany na maturze podstawowej w 2021 roku to 55%. Średni wynik z matematyki wyniósł 56% zaś z języka angielskiego 76%.

Matura 2021 centyle, staniny

Na świadectwie dojrzałości maturzyści otrzymują swój wynik w skali procentowej oraz wynik na skali centylowej - odsetek zdających, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy. Pozwala to porównać się z innymi zdającymi w całym kraju i oszacować swoje szanse w rekrutacji na studia.

Centyle z najpopularniejszego w tym roku egzaminu na poziomie rozszerzonym rozkładają się następująco:

Centyle ze wszystkich przedmiotów maturalnych możesz pobrać tu » Centyle matura 2021

Staniny z matury 2021 można z kolei sprawdzić tu » Staniny matura 2021

Szczegółowe sprawozdanie o wynikach egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu zostanie przedstawione przez CKE 17 września 2021 r.

Matura poprawkowa 2021

Uczeń, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu ma prawo do poprawki w terminie sierpniowym. Matura poprawkowa 2021 odbędzie się 24 sierpnia. Jej wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021 roku.

Matura 2021 arkusze

Warto jeszcze raz spojrzeć na arkusze z tego roku żeby sprawdzić odpowiedzi a także, aby przygotować się do matury poprawkowej.