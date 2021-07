Odwołanie od wyników matury

Odwołanie od wyniku matury - jak złożyć? Nie zgadzasz się z wynikiem egzaminu? Chcesz uzyskać wgląd do pracy i zobaczyć w jaki sposób została sprawdzona? Zobacz jak złożyć wniosek.

Odwołanie od wyniku matury

Uzyskanie wyniku egzaminu niższego niż ten, jakiego się spodziewamy może być dużym szokiem. Nie jest to jednak jeszcze przekreślenie wszelkich szans w tegorocznej rekrutacji na studia. Warto wówczas odwołać się od wyniku matury. Prawo takie przysługuje maturzystom na podstawie art. 44zzz ustawy o systemie oświaty. Przedstawiamy jak wygląda procedura odwołania od wyników matury krok po kroku.

Matura 2021 - wgląd do pracy

Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem, absolwent ma prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa dojrzałości. Wnioski o wgląd do matury 2021 można składać od 5 lipca 2021 roku. Formularz wniosku znajduje się na stronie właściwej miejscowo OKE.

Podczas dokonywania wglądu zdający mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej.

Matura - weryfikacja sumy punktów

Jeśli podczas wglądu maturzysta zauważy nieprawidłowości w ocenie swojej pracy może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów, wskazując na konkretne zastrzeżenia. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor OKE musi wyznaczyć do weryfikacji punktów egzaminatora innego niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę, której dotyczy wniosek.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku informuje pisemnie ucznia o wyniku weryfikacji sumy punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE ustala nowe wyniki egzaminu maturalnego oraz wydaje nowe świadectwo, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie.

Ważne: Po weryfikacji sumy punktów przez OKE wynik może zostać tylko podwyższony lub nie ulec zmianie.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Jeśli maturzysta nie zgadza się z wynikiem weryfikacji punktów uzyskanych na egzaminie, instancją odwoławczą jest jeszcze Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Odwołanie tam składa się za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji.

W odwołaniu należy wskazać zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których absolwent nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego jest merytorycznie poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

Dyrektor OKE może w wyniku wniesionego odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli natomiast stwierdzi, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części lub w ogóle nie zasługuje na uwzględnienie, przekazuje je do dyrektora CKE o czym niezwłocznie informuje absolwenta, który wniósł odwołanie.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.

Następnie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora CKE, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.