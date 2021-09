Zintegrowana Platforma Edukacyjna 2.0 - nowa strona

Zintegrowana Platforma Edukacyjna - platforma edukacyjna Ministra Edukacji i Nauki zyskała nowy wygląd i funkcjonalności. Wprowadzone od 1 września 2021 r. zmiany objęły m.in. warstwę wizualną, dzięki czemu serwis stał się bardziej przejrzysty oraz przyjazny dla użytkownika.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna - czym jest?

Jakie jest dziś naturalne środowisko komunikacyjne dzieci i młodzieży? Bez wątpienia Internet. To tu, w sieci, uczniowie szukają informacji, inspiracji, wymieniają się wiadomościami i doświadczeniami. Dlatego stworzyliśmy e materiały. Są odpowiedzią na potrzeby uczniów i wyzwania nowoczesnej, cyfrowej szkoły.

E materiały to całe środowisko uczenia się i nauczania. Dają możliwość pracy w zespołach i dopasowują się do indywidualnego stylu nauki. Zasoby dynamicznie się zmieniają. Każdy uczeń i nauczyciel na swoim koncie – profilu może gromadzić własne materiały, dzielić się nimi, tworzyć autorskie wersje.

Czy e materiały zastąpią tradycyjne, papierowe skrypty? Nie muszą. O ich popularności decyduje uczeń i nauczyciel. Są pomocą dydaktyczną i narzędziem, uzupełnieniem lub alternatywą dla dotychczasowych wydawnictw. Nauczyciel sam decyduje, czy sięgnąć po zadania interaktywne na lekcji, zabrać uczniów w wirtualny spacer po Czarnolesie i Colosseum, wykorzystać zasoby w formule „odwróconej klasy”, zachęcić do interdyscyplinarnego projektu badawczego. Może tylko zajrzy do kompendium wiedzy, słownika definicji. A uczeń w domu sam wyłowi to, co go zaciekawi.

E-materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

E‑materiały podzielone są na trzy główne bloki:

edukacja wczesnoszkolna (klasy 1 3)

szkoła podstawowa (klasy 4 8)

szkoła ponadpodstawowa

E‑materiały dla najmłodszych to niezwykły świat ludzi i Zgrzyciaków, które pomogą dzieciom w zgłębianiu tajemnic, rozwiązywaniu zagadek i zadań. Starsi uczniowie znajdą e‑materiały do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, przyrody, matematyki, edukacji informatycznej i informatyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa. A w nich mnóstwo zadań interaktywnych, krzyżówek, filmików. Wirtualne podróże i eksperymenty

E-podręczniki

E podręczniki są całkowicie bezpłatne dla wszystkich. Dostępne z dowolnego miejsca o dowolnej porze, siedem dni w tygodniu. Można wydrukować ich treści w wersji PDF. Ułatwiają kształcenie umiejętności i budowanie wiedzy uczniów poprzez różnorodne formy aktywności i przekazu, ćwiczenia interaktywne, materiały multimedialne. Dają możliwość tworzenia lekcji interdyscyplinarnych, autorskich nauczycielskich wersji podręcznika, pracy grupowej, kształcenia indywidualnego. Wszystkie treści wytworzone dla e materiałów zostały opublikowane na wolnej licencji Creative Commons. Staramy się ułatwić korzystanie z e materiałów dzieciom i nauczycielom niepełnosprawnym, stworzyliśmy dla nich udogodnienia. Planujemy wzbogacanie zbiorów o kolejne e‑materiały - multimedia, rozwijanie treści i funkcjonalności, wprowadzanie nowych technologii. Będziemy się wsłuchiwać w uwagi i krytyki, reagować na potrzeby i propozycje. Modyfikować i unowocześniać, starając się nadążyć za rozwojem technologii i wzrostem oczekiwań najbardziej wymagającego odbiorcy – ucznia.

Co wyróżnia Zintegrowaną Platformę Edukacyjną?

e materiały dostępne są bezpłatnie

z e materiałów można korzystać w dowolnym miejscu 24h/7 dni w tygodniu

e materiały to kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy 1 szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

e materiały są narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego o różnorodne, multimedialne formy przekazu

e materiały udostępniane będą na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e materiałów przez nauczycieli i uczniów w bezpieczny sposób bez naruszenia własności intelektualnej jak również na przetwarzanie treści zawartych w e materiałach np. do tworzenia własnych autorskich wersji e emateriałów

e materiały dostępne są z poziomu różnych typów urządzeń komputera, laptopa, tabletu, smartfona, tablicy interaktywnej

e materiały dostosowane są do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym, co pozwala na korzystanie z e materiałów uczniom w dysfunkcjami

Zintegrowana Platforma Edukacyjna 2.0 - nowa strona

Nowa odsłona www.zpe.gov.pl

Czytelny podział na moduły dla ucznia i dla nauczyciela ułatwi korzystanie z zamieszczonych zasobów oraz funkcjonalności platformy. Nie uległy zmianie założenia platformy – wszystkie materiały są bezpłatne i ogólnodostępne, a dostęp do kreatora materiałów i funkcjonalności użytkownika wymaga zalogowania.