Co trzeba zrobić, aby polska szkoła odpowiadała na wyzwania współczesności? Rekomendacje dla MEN

Co trzeba zrobić, aby polska szkoła odpowiadała na wyzwania współczesności? Rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rozwiązań edukacyjnych budujących kompetencje przyszłości.

Rozwiązania edukacyjne budujące kompetencje przyszłości

REKLAMA

– Znajdujemy się w historycznym momencie dla edukacji w Polsce. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) obecny rząd będzie mógł wesprzeć cyfrową transformację szkół, pozyskując innowacyjne rozwiązania technologiczne dla nauczycieli i uczniów oraz inwestując w szkolną infrastrukturę informatyczną. Ta bezprecedensowa inwestycja może napędzić reformy, które przeniosą polskie szkoły na nowy etap rozwoju, zwiększając tym samym zwrot z inwestycji w edukację – wskazuje Rafał Lew-Starowicz, wiceprezes Fundacji EdTech.

REKLAMA

Eksperci podkreślają, że aby to się stało, konieczne jest stworzenie ekosystemu, w którym uczeń zajmuje centralne miejsce, mogąc rozwijać się w nowoczesnym środowisku edukacyjnym. Istotne będzie także pełne zaimplementowanie rozwiązań wskazanych w Planie działania Komisji Europejskiej w zakresie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027.



– Przyglądamy się systemowi edukacji w Polsce już od czterech lat. Łączymy ekspertów zarówno z branży edukacyjnej, jak i biznesu. Sądzę, że to daje nam mandat do przedstawienia rekomendacji, które mogą stanowić impuls do tego, aby polski system edukacji podążał w kierunku oczekiwanym przez uczniów i nauczycieli, jak i odpowiadającym wyzwaniom nowoczesnej gospodarki i rynku pracy – dodaje Mateusz Rybiński, prezes Fundacji EdTech.

Rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej

REKLAMA

Aby mieć zdrowy ekosystem uczenia się w polskich szkołach, potrzebujemy:



• skoncentrowanej na uczniu i ukierunkowanej na przyszłość wizji edukacji,



• równych i dostępnych dla wszystkich możliwości kształcenia,



• zróżnicowanej, specjalistycznej i kreatywnej siły roboczej,



• elastycznych, bezpiecznych i bogatych w dane systemów cyfrowych,



• dobrej jakości i zrównoważonej infrastruktury,



• standardów świadomych i elastycznych ścieżek uczenia się,



• zaufanych form akredytacji i walidacji osiągnięć.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, rekomendujemy:



• Ewaluację stanu edukacji informatycznej (wdrożenia podstawy programowej, dostępu do nauczycieli, osób dbających o aspekty techniczne i podjęcia koniecznych działań) i zasobów dostępnych w szkołach, włączając działania podjęte przez organy prowadzące szkoły.



• Pilne wprowadzenie kształcenia przyszłych nauczycieli na uczelniach w oparciu o narzędzia, którymi będą się posługiwać w szkołach (druk 3D, roboty, nauka programowania, e-materiały, laptopy, monitory interaktywne, platformy chmurowe, administrowanie pracy w szkole za pomocą platform chmurowych itp.).



• Dalsze zapełnianie tzw. “białych plam” w szkołach poprzez dokończenie tworzenia infrastruktury sieciowej wewnątrz placówek edukacyjnych w oparciu o każdorazowy audyt potrzeb danej placówki.



• Kontynuację ministerialnego projektu “Laboratoria Przyszłości” także w szkołach ponadpodstawowych, w tym aktualizację katalogu podstawowego o narzędzia specjalistyczne potrzebne do kształcenia w szkołach branżowych i technikach.



• Implementację przepisów Ustawy Prawa Oświatowego w zakresie kształcenia dotyczącego zagrożeń wynikających z korzystania z internetu. Mowa m.in. o promowaniu krytycznego myślenia, weryfikacji informacji, zapobiegania cyberagresji oraz uzależnieniom, znajomości prawa i zasad aktywności w internecie.



• Umożliwienie szkołom dostępu do aplikacji i pomocy dydaktycznych według potrzeb, a nie w formie odgórnych decyzji. Ułatwienie zakupu licencji na rozwiązania i treści w formie subskrypcji.



• Uwzględnienie chmury edukacyjnej do pracy i zarządzania urządzeniami dostępnymi w szkołach wraz z zapewnieniem odpowiednich szkoleń z tego zakresu.



• Utworzenie zespół ekspertów do ewaluacji materiałów dydaktycznych w szkołach.



• Wprowadzenie powszechnej dwujęzyczności umożliwiającej sprawne komunikowanie się w j. angielskim w środowisku cyfrowym.



• Jasny podział kompetencji instytucji takich jak Centrum GovTech, NASK, IBE, ORE, CIE, MC, MEN w zakresie transformacji cyfrowej szkół.



• Kompatybilność programów unijnych, w tym działań na rzecz cyfryzacji realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych z polityką administracji rządowej.



• Zapewnienie wysokiej jakości doskonalenia nauczycieli informatyki, w tym w ramach studiów podyplomowych dla osób, które chcą uczyć tego przedmiotu.



• Wprowadzenie systemu cyfrowego oceniania osiągnięć i dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli.