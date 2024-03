B. Nowacka: 2500 zł w bonie dla nauczycieli w przedszkolach? Już w roku szkolnym 24/25? Co na to KE?

Zależy to jednak od Komisji Europejskiej.

Min. edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że zwróci się do Komisji Europejskiej o rozszerzenie zmian w KPO, by bony na laptopy trafiły także do nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych.

Czas zadbać o nauczycieli w przedszkolach i wczesnoszkolnych

W poniedziałek w Sopocie szefowa MEN Barbara Nowacka podkreśliła, że resort, którym kieruje, podjął starania, by w ramach KPO „zadbać wreszcie o nauczycieli w przedszkolach” i nauczycieli wczesnoszkolnych. „Też są nauczycielami, też się wpisują w tę grupę zawodową, a niestety byli pomijani” - stwierdziła. Dodała, że jest to „jedno z usilnych starań, by nauczyciele przedszkolni byli traktowani jak cała grupa zawodowa”.

Laptop dla nauczyciela

Program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymują bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów, ruszył w październiku 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji bon otrzymują nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII. „Jestem zdumiona, że wcześniejsi rządzący tak arogancko wybierali sobie grupy, które wspierają, pomijali tych, którzy tak samo są nauczycielami. To świadczy o mentalności poprzednich rządzących” - oceniła minister Nowacka. Wyjaśniła, że resort zabiega o pieniądze na rozszerzenie programu „laptopy dla nauczycieli” w Krajowym Planie Odbudowy. „Czekamy na decyzję Komisji, czy spojrzy na proponowane przez nas zmiany. Dla nas to jest priorytet, żeby nauczyciele byli traktowani równo” - oznajmiła.