Rząd: emerytura bez PIT, emerytura wdowia i stażowa, OKS, płatny urlop rodzinny, podwyżki 30%, eRejestracja, Bon Rodzicielski, tani prąd

Rząd M. Morawieckiego oferuje: emerytura bez PIT, emerytura wdowia i stażowa, OKS, płatny urlop rodzinny, podwyżki w edukacji, eRejestracja, Bon rodzicielski.

Mam apel do parlamentarzystów: was wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do tego, aby realizować to, co jest w waszym programie. My proponujemy realizację także waszych punktów programowych - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

REKLAMA

Morawiecki - apel do parlamentarzystów

Podczas konferencji prasowej w Radości szef rządu wystąpił z apelem do parlamentarzystów. "Drodzy parlamentarzyści, drodzy posłowie i posłanki, bo to wy będziecie wybierali rząd, głosowali nad rządem. Was wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do tego, aby realizować to, co jest w waszym programie" - powiedział Morawiecki.

REKLAMA

Dodał, że "główny lider opozycji chce odejść od realizacji waszych podstawowych punktów programowych". "My proponujemy realizację także waszych punktów programowych - mamy know-how, wiemy, jak dalej uszczelniać system podatkowy" - podkreślił.

Morawiecki zapowiedział "wielką kontynuację programu Maluch plus". "Jak najwięcej miejsc dla dzieciaków w żłobkach. (...) PiS realizowało ten program od poziomu 84 tys. miejsc w żłobkach do poziomu 240 tys. (...) Mamy 100 tys. miejsc już teraz w przygotowaniu" - podkreślił.

Rząd M. Morawieckiego oferuje w edukacji

Proponujemy zwiększenie wydatków na edukację do 6 proc. PKB, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, wyższe wynagrodzenia na uczelniach, 2 proc PKB na naukę i co najmniej 5 godzin języka obcego w szkole podstawowej - wymienił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Premier przedstawił propozycje zapisów Dekalogu Polskich Spraw dotyczące polityki społecznej. Jako jego piąty filar wymienił edukację i zdrowie.

REKLAMA

W zakresie edukacji wskazał na cztery rozwiązania, które miałyby pozytywnie wpłynąć na system edukacji w Polsce. Zaproponował zwiększenie wydatków na edukację do poziomu 6 proc. PKB. "Inwestycja w nasze dzieci i młodzież jest najlepszą, jaką możemy sobie wyobrazić" - stwierdził Morawiecki.

Zapowiedział także znaczące zwiększenie i zmianę sposobu wynagrodzenia nauczycieli poprzez przejście na nowy system pracy, na wzór mechanizmów fińskich czy szwedzkich (średnia podwyżka na poziomie min. 30 proc.). "Widzę podobne propozycje u części opozycji, czyli zwiększenie wynagrodzeń, w zamian za jeszcze większą ilość godzin spędzanych z dziećmi i młodymi ludźmi" - wskazał.

Jako kolejną propozycję premier wymienił wyższe wynagrodzenia na uczelniach - docelowo przeznaczenie 2 proc. PKB na naukę w ciągu 6 lat.

Dodatkowo Morawiecki zaproponował "co najmniej 5 godzin języka obcego już w szkole podstawowej oraz udogodnienia dla uczniów, które pozwolą im w jeszcze lepszy sposób odnaleźć się na rynku pracy i znaleźć swój wymarzony kierunek studiów". "Wiemy, w jaki sposób to zrealizować, ponieważ jesteśmy w połowie drogi do realizacji tego typu postulatów" - ocenił.

Dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka, z możliwością łączenia tego urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje zapisów Dekalogu Polskich Spraw dotyczące polityki społecznej.

"Coś, o czym rozmawiałem tutaj z paniami - dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka, z możliwością łączenia tego urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu" - przekazał.

Podkreślił, że powrót mam na rynek pracy jest szalenie ważny. "Panie chcą wracać na rynek pracy, ale czasami chcą wrócić w niepełnym wymiarze" - wskazał.

"Sądzę, że cała nasza wielka, sztandarowa polityka społeczna potwierdza wam, drodzy parlamentarzyści, a przede wszystkim naszym rodakom, że jesteśmy w stanie wprowadzić te nowe punkty, ponieważ wiemy, jak zdobyć pieniądze na nie. Już raz to udowodniliśmy" - ocenił.

M. Morawiecki proponujemy: emeryturę bez podatku, emeryturę wdowią i Ogólnopolską Kartę Seniora

Emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. zł miesięcznie; emerytura wdowia oraz Ogólnopolska Karta Seniora - to kolejne propozycje programowe przedstawione w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego w ramach Dekalogu polskich spraw.

Na konferencji prasowej Morawiecki przedstawił propozycje w zakresie wsparcia rodzin i seniorów. Po pierwsze jest to - jak mówił - emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. zł miesięcznie. "Jesteśmy w stanie podnieść rękę za jednym i za drugim postulatem" - zapewnił.

Druga propozycja do emerytura wdowia. "To postulat Lewicy, czyli uzupełnienie emerytury o dodatkowe świadczenia w przypadku odejścia jednego z małżonków. Jesteśmy w stanie również wypracować tutaj pieniądze" - podkreślił premier.

Trzecią propozycją przedstawioną przez Morawieckiego jest wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Seniora na wzór Karty Dużych Rodzin. "To jest ta nasza propozycja dotycząca sfery życia bardzo mocno rodzinnego, międzypokoleniowego, solidarności międzypokoleniowej" - mówił Morawiecki.

M. Morawiecki o Dekalogu Polskich Spraw: drugi punkt z tego filaru to emerytury stażowe

Drugi punkt z tego filaru, z tego przykazania, jeśli mówimy o dekalogu, to emerytury stażowe - przekazał w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawiając propozycje zapisów Dekalogu Polskich Spraw.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje zapisów Dekalogu Polskich Spraw dotyczące polityki społecznej.

"Drugi punkt z tego filaru, z tego przykazania, jeśli mówimy o dekalogu, to emerytury stażowe. Emerytury stażowe, czyli możliwość podjęcia decyzji przez każdą Polkę, przez każdego Polaka, który znajduje się w wieku przedemerytalnym, po wypracowaniu odpowiedniego stażu, czy chce przejść na emeryturę, czy nie" - wyjaśnił Morawiecki.

Wskazał, że jest to sprawa, która może połączyć kilka ugrupowań. "To są punkty, które są w programie Polski 2050, PSL czy Lewicy. Różne punkty się tam znalazły, my przeanalizowaliśmy programy i cieszę się, że jest tyle wspólnych mianowników" - zaznaczył Morawiecki.(PAP)

Minister zdrowia: proponujemy Bon Rodzicielski dla rodzin borykających się z problemami prokreacyjnymi

Proponujemy wprowadzenie Bonu Rodzicielskiego dla rodzin borykających się z problemami prokreacyjnymi; to rodzice zdecydują, na co przekazać środki: leki, zabiegi, procedury – przekazała w poniedziałek minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Sójka wskazała, że nakłady na zdrowie mają wynieść w 2027 r. 7 proc. PKB, zapowiedziała m.in. szybką eRejestrację do lekarza.

Minister Sójka oceniła, że ochrona zdrowia na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniła – wzrosły nakłady, pracownicy otrzymali podwyżki, zwiększono wyceny świadczeń, wprowadzono program bezpłatnych leków dla seniorów oraz dzieci i młodzieży, nastąpiły zmiany w obszarze cyfryzacji.

"Jest propozycja, by całą platformę cyfrową wykorzystać dalej, by stworzyć eRejestrację. (…) Jeżeli chodzi o finanse, (…) jest propozycja kontynuacji, czyli 7 proc. nakładów na ochronę zdrowia. (…) Mamy cel: fundusz modernizacji szpitali" – wskazała Sójka

"Jest plan wprowadzenia Bonu Rodzicielskiego dla rodzin, które borykają się z problemami prokreacyjnymi" – poinformowała szefowa MZ na konferencji, w której uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki.

"To rodzice zdecydują, w jaki sposób wykorzystać te pieniądze" – zaznaczyła.

Premier pytany, czy bon rodzicielski będzie także obejmował in vitro, powiedział: "nasz bon rodzicielski jest pewnego rodzaju otwartą ofertą dla innych partii politycznych po to, aby znaleźć wspólny mianownik, znaleźć te wszystkie metody, które nas połączą".

"My mamy w naszym obozie zwolenników i przeciwników tej metody, ale jesteśmy otwarci i właśnie, jako swego rodzaju otwartą ofertę dla innych partii, w zależności od tego, czy uda się skonstruować nasz rząd, kierujemy" – zaznaczył.

Dopytywany o orientacyjną kwotę bonu poinformował, że jest to między 10 a 20 tys. złotych. "O takiej kwocie dyskutowaliśmy" - powiedział.

Premier: chętnie spotkam się z marszałkiem Sejmu - mam propozycje dla polskich rodzin

Jeżeli marszałek Sejmu Szymon Hołownia byłby skłonny przyjąć mnie na spotkanie, to bardzo chętnie się z nim spotkam. Mam trzy, bardzo konkretne propozycje dla polskich rodzin - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier wyraził chęć spotkania się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. "Może to nie najpiękniej tak się wpraszać na spotkanie, ale jeżeli tylko by mnie zaprosił, to bardzo chętnie się pojawię na takim spotkaniu, ponieważ mam bardzo konkretne propozycje dla polskich rodzin" - wskazał.

Tymi propozycjami są: wakacje kredytowe na 2024 r., zamrożenie cen energii elektrycznej i przedłużenie w 2024 r. zerowego VAT-u na żywność. "Kryzys energetyczny jeszcze nie jest za nami. Musimy realizować nasze działania osłonowe, dlatego misja naszego rządu musi być kontynuowana. Zerowy VAT na żywność także ulży portfelom polskich rodzin" - wskazał Morawiecki.

"Pan marszałek mówił przecież, że ma nie być żadnej (sejmowej) +zamrażarki+, więc zgłaszamy te trzy projekty" - zaznaczył i dodał, że zostaną one zgłoszone na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się we wtorek.