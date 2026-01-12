REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Finanse » Metropolie szaleją. Rekordowe wydatki na rozwój miast w 2026 roku

Metropolie szaleją. Rekordowe wydatki na rozwój miast w 2026 roku

12 stycznia 2026, 14:39
oprac. Anna Rymkiewicz
Metropolie szaleją. Rekordowe wydatki na rozwój miast w 2026 roku
Metropolie szaleją. Rekordowe wydatki na rozwój miast w 2026 roku
Piętnaście metropolii planuje w 2026 r. wydać na inwestycje łącznie 16,2 mld zł – wynika z analizy „Rzeczpospolitej”. Kwota ta jest o kilkanaście procent wyższa niż zakładano w planach inwestycyjnych tych miast na 2025 rok, co oznacza wyraźny wzrost ambicji rozwojowych samorządów.

KPO i fundusze UE napędzają inwestycje

Według oceny „Rz” rok 2026 zapowiada w samorządach prawdziwy boom rozwojowy. „Dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy i funduszy unijnych budżety inwestycyjne zwiększyły się w niektórych miastach nawet o kilkadziesiąt procent” – pisze gazeta.

Miasta zwiększają wydatki rozwojowe

Z ustaleń dziennika wynika, że plany inwestycyjne miast na 2026 r. są średnio o 15 proc. wyższe niż w roku ubiegłym. W Warszawie tegoroczne nakłady inwestycyjne mają wynieść ponad 3,9 mld zł (o ok. 10 proc. więcej niż w 2025 r.), a w latach 2026–2030 łącznie 16,9 mld zł.

Warszawa liderem inwestycji

Jak wynika z analizy „Rz”, pod względem kwot nominalnych najwyższe wydatki rozwojowe na 2026 r. – obok Warszawy – przewidziano także w Krakowie (nieco ponad 1,7 mld zł), Poznaniu (prawie 1,5 mld zł), Gdańsku i Wrocławiu (po ok. 1,3 mld zł) oraz w Łodzi (prawie 1,2 mld zł).

