Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Co z zakazem odpalania fajerwerków w stolicy?

Co z zakazem odpalania fajerwerków w stolicy?

30 grudnia 2025, 09:07
Co z zakazem odpalania fajerwerków w stolicy?
Co z zakazem odpalania fajerwerków w stolicy?
Radni Lewica, Miasto Jest Nasze chcieliby wprowadzić w stolicy zakaz odpalania fajerwerków w sylwestra,. Samorządowcy KO chcą zobaczyć, jaki skutek taki zakaz będzie miał w Krakowie. Działacze PiS są przeciwni temu pomysłowi. Na razie takie ograniczenie nie zostanie wprowadzone.

W Krakowie nie będą strzelać

W listopadzie krakowscy radni przyjęli uchwałę zakazującą odpalania fajerwerków na terenie całego miasta. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2026 r. z wyłączeniem najbliższej nocy sylwestrowej. Taki sam zakaz obowiązuje od 2019 roku w Zakopanem.

W Warszawie od 2018 r. zamiast pokazów fajerwerków miasto organizuje pokazy laserowe. Rada miasta nie wprowadziła oficjalnego zakazu używania fajerwerków, choć każdego roku apeluje o rezygnację z ich używania. PAP zapytała przedstawicieli klubów w radzie Warszawy czy myślą nad wprowadzeniem, wzorem Krakowa, zakazu używania w sylwestra fajerwerków i petard.

- Na pewno nie będziemy inicjatorami takich regulacji, bo jest to jednak pewne ograniczenie wolności. Fajerwerki są przeważnie dokuczliwe raz w roku i jest to pewna tradycja świąteczna. Sylwester jest raz w roku i nie uważam, żeby było to jakieś szczególne zagrożenie. Mam psa i wiem, że da się to z nim przeżyć - powiedział PAP szef klubu radnych PiS Dariusz Figura.

Apele o niestrzelanie w sylwestra

Wiceprzewodnicząca klubu radnych KO Anna Auksel-Sekutowicz przypomniała, że w tej sprawie są stanowiska rady Warszawy, apel prezydenta, jak również sami radni też apelują, żeby nie strzelać w sylwestra. - Wiemy jakie to jest ważne i jakie niesie zagrożenia dla zwierząt. Liczymy na to, że warszawiacy też rozumieją tę sytuację - dodała. Podkreśliła, że radni KO na pewno przyjrzą się, jaki realny skutek osiągnie wprowadzenie zakazu w Krakowie. - I wtedy na pewno porozmawiamy o tym. Sama poruszę ten temat na komisji bezpieczeństwa - zadeklarowała.

Zaznaczyła jednak, że zauważyła wśród mieszkańców reakcję na apele o niestrzelaniu. - Faktycznie w Warszawie jest tego zdecydowanie mniej. Można to zauważyć - dodała, przypominając, że miasto również nie organizuje pokazów fajerwerków.

Szefowa klubu radnych Lewica, Miasto Jest Nasze Agata Diduszko-Zyglewska podkreśliła, że radni z jej klubu przedstawiają takie propozycje cały czas i próbują przekonać pozostałe kluby do tego pomysłu.

- Natomiast z jakiegoś powodu, niestety cały czas nie wchodzi to w życie. Myślę, że poparcie mieszkańców byłoby jednak spore. Bardzo dużo mieszkańców ma zwierzęta, a dla nich jest to przerażająca rzecz - dodała.

Przypomniała, że projekty wprowadzające zakaz strzelania opracowywane są w Sejmie. - Śledzimy, jako klub, postępy. W pewnym momencie była nawet taka rozmowa, że ponieważ sprawa toczy się na poziomie krajowym, to my możemy trochę poczekać. Tylko niestety te wszystkie projekty utknęły - zaznaczyła.

- Myślę, że przystąpimy już do tego i będziemy chcieli wprowadzić nasz projekt uchwały pod obrady Rady Warszawy. Natomiast jeżeli nie przekona się do niego KO, która ma większość, to nic się tutaj nie wydarzy - podkreśliła.

Huczna zabawa to trauma dla zwierząt

Pytany przez PAP o zakaz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie podtrzymywany jest zakaz dotyczący imprez organizowanych z udziałem miasta. - Uważam, że to jest rewolucyjny krok idący w dobrą stronę - dodał.

Stołeczny ogród zoologiczny i Kampinoski Park Narodowy zaapelowały o niedopalanie fajerwerków i petard. „Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt, a cisza również może być pięknym początkiem roku” – napisali autorzy apelu.

W grudniu sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Ochrony Zwierząt miała zająć się poselskimi projektami nowelizacji ustaw o zakazie fajerwerków. Ze względu na weto prezydenta do tzw. ustawy łańcuchowej prace nad tymi projektami się opóźniły. Tegoroczny sylwester będzie kolejnym bez zakazu korzystania z fajerwerków.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Poselskie projekty, którymi miała zająć się komisja, przewidują różne rozwiązania. Projekt Lewicy zakłada uprawnienie rady gminy do wprowadzenia ograniczenia lub zakazu wykorzystywania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 i F3. Projekt Koalicji Obywatelskiej zabrania na poziomie krajowym używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F3. Oba projekty zezwalają jednak samorządom na ustanowienie wyłączeń od zakazu – m.in. w sylwestra.

Marta Stańczyk (PAP)

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
