Strona główna » Sektor publiczny » Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie"

Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 14:42
Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”
Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”
Stoki w całym kraju będą patrolowane. Ponad 200 patroli policyjnych na nartach będzie pełniło tej zimy służbę na stokach w całym kraju – poinformował szef biura prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, który w piątek zainaugurował w Istebnej w Beskidach ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”.

Bezpieczne ferie

– Celem akcji jest przede wszystkim promowanie bezpiecznego sposobu wypoczynku w trakcie zimy, ale również odpowiedzialnych zachowań wśród narciarzy i snowboardzistów. Także poszerzanie ich wiedzy z zakresu przepisów prawa, tak by go nie łamano. (…) Będziemy dbali o bezpieczeństwo, zwłaszcza na stokach narciarskich. Ponad 200 patroli narciarskich będzie pełniło na nich służbę – powiedział insp. Kumor.

Policjant przypomniał, że za tydzień rozpoczynają się zimowe ferie. Zapowiedział, że funkcjonariusze baczną uwagę zwrócą na zachowanie kierowców na drogach do miejscowości turystycznych. Kontrolowane będą autobusy przewożące dzieci. Nie będzie tolerancji dla kierowców jadących zbyt szybko i po alkoholu. Funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo w kurortach.

Asp. Mateusz Piórkowski z komendy miejskiej w Gliwicach będzie wśród tych policjantów, których turyści spotkają na stokach. Jak powiedział, wybierając się na narty, należy odpowiednio przygotować sprzęt. Narty powinny być naostrzone i nasmarowane. Koniecznie należy mieć kask. Podkreślił, że nie należy łączyć aktywności na stoku z alkoholem lub innymi używkami. Apelował też o kulturę i szacunek do innych użytkowników. – Większość narciarzy czy snowboardzistów patrzy na to, co się dzieje wokół, ale są i tacy, którzy wjeżdżają w inne osoby, zajeżdżają drogę. To jest niebezpieczne – zwrócił uwagę.

Wojciech Troszok z Grupy Beskidzkiej GOPR zaapelował o rozwagę i dbałość o własne bezpieczeństwo. – Wybierając się w góry, sprawdźmy na bieżąco warunki pogodowe, jakie panują. Można to zrobić na naszej stronie internetowej lub zasięgając informacji telefonicznie – powiedział. Jak dodał, w ubiegłym sezonie ratownicy interweniowali w Beskidach ponad 800 razy.

Sprawdź, czy wypoczynek jest zgłoszony w rejestrze

Śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla przypomniała, że w pierwszych województwach ferie rozpoczną się 19 stycznia, a w Śląskiem 17 lutego. – To komunikat dla wszystkich rodziców: uczulam, aby przed wysłaniem dzieci na każdą formę wypoczynku (…) sprawdzić, czy jest zgłoszona w rejestrze – powiedziała. Można to zrobić przez stronę wypoczynek.men.gov.pl.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wojewoda śląski Marek Wójcik zaznaczył, że każdego roku województwo odwiedza 5 mln turystów. – Mamy wspaniale przygotowaną bazę noclegową i hotelową. Mamy służby, które dbają o bezpieczeństwo przebywających w naszym regionie turystów. (…) Prosimy, aby w trakcie wypoczynku dostosować swoje aktywności po pierwsze do pogody, a po drugie słuchać poleceń ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie – zaapelował.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” organizowana jest od kilku lat. Policjanci współpracują przy niej z innymi służbami, m.in. ze strażą pożarną, GOPR i WOPR, właścicielami ośrodków, a także inspekcją transportu. Podczas inauguracji w istebniańskim ośrodku narciarskim Złoty Groń na fanów zimowego wypoczynku czekały pokazy policyjnego sprzętu, prezentacja psów służbowych, patrole narciarskie, gry i konkursy z nagrodami.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”
09 sty 2026

Stoki w całym kraju będą patrolowane. Ponad 200 patroli policyjnych na nartach będzie pełniło tej zimy służbę na stokach w całym kraju – poinformował szef biura prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, który w piątek zainaugurował w Istebnej w Beskidach ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”.
