Biało-czerwone barwy łopoczą w 2026 roku inaczej - co za zmiany w wieszaniu polskiej flagi

Od 1 stycznia wprowadzone zostały nowe zasady dotyczące biało-czerwonej. Flaga Polski od teraz zostaje poddana nowości bez precedensu, jaka jeszcze nie miała miejsca w ostatnich latach. Okazuje się, że barwy narodowe będą poddawane częstym zmianom. O co dokładnie chodzi w tym zamieszaniu z polską flagą? Kiedy i gdzie będą się odbywały te zmiany?

Eksponowanie flagi polskiej - podstawowe zasady

Podstawowe zasady wieszania flagi Polski nie są zbyt skomplikowane i należy je respektować, aby nie narażać się na zarzut znieważenia biało-czerwonej. Trzeba pamiętać o następujących zasadach przy wieszaniu polskiej flagi:

REKLAMA

REKLAMA

umieszczenie białym pasem do góry (lub po lewej stronie, gdy wisi pionowo),

dbałość o czystość i dobry stan flagi,

eksponowanie w sposób taki, aby nie dotykała podłoża,

respektowanie jej pozycji przy ekspozycji pośród wielu flag, aby była na pierwszym miejscu po lewej lub pośrodku, w zależności od liczby towarzyszących flag,

wywieszenie na maszcie lub drzewcu,

brak znaków lub napisów na fladze.

Ważne Warto też pamiętać o prawidłowych proporcjach flagi - wynoszą one 5:8 (stosunek krótszego boku do dłuższego).

Bezprecedensowa zmiana w eksponowaniu polskich barw narodowych

Powyższy akapit to tylko podstawy. Natomiast szczegółowe zasady eksponowania flagi Polski, czy szerzej - barw narodowych, np. w formie bannerów, są już całkiem szczegółowe i skomplikowane. Zainteresowani tymi szczegółami powinni sięgnąć do wydania MSWiA. Resort opisuje go jako "miniprzewodnik Biało-Czerwona", aczkolwiek liczy on 32 strony i jest dostępny online w formie PDF.

Jednakże od 1 stycznia 2026 roku wprowadzono totalną nowość dotyczącą eksponowania flagi Polski. Za decyzją tą stoi Kancelaria Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Od 2026 r. nowe zasady w eksponowaniu flagi biało-czerwonej w tym szczególnym miejscu

Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP, decyzją Karola Nawrockiego, począwszy od 3 stycznia 2026 r., co sobotę, zawsze od godziny 11:45, będą przeprowadzane uroczyste ceremonie zmiany biało-czerwonej flagi. Będzie to dotyczyło flagi w barwach narodowych, która powiewa nad Pałacem Prezydenckim w stolicy Polski - Warszawie.

REKLAMA

Ważne Pierwsza zmiana miała już miejsce - wyjątkowo nie w sobotę, ale w czwartek, to jest 1 stycznia 2026 r., w sam Nowy Rok.

Po co taka zmiana, polegająca nomen-omen, na cotygodniowych zmianach flagi narodowej? Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Flaga narodowa jest jednym z najważniejszych znaków polskiej państwowości. Dla Polaków biało–czerwone barwy nigdy nie były jedynie elementem ceremonialnym. Były znakiem trwania narodu i Rzeczypospolitej także wówczas, gdy państwo nie mogło istnieć w sensie formalnym. Flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim jest symbolem suwerenności Rzeczypospolitej i wyrazem ciągłości władzy państwowej. Oznacza obecność instytucji państwa i trwałość urzędu. Zwyczaj podnoszenia flagi na siedzibie głowy państwa jest utrwalonym elementem porządku konstytucyjnego, kultury symbolicznej i protokołu państwowego. W polskich realiach ma on jednak znaczenie szczególne – zakorzenione w pamięci historycznej i doświadczeniu długotrwałej walki o niepodległość."

Nie chodzi zatem o zmianę flagi dla samego faktu jej zmiany, czy też o to, że flaga po tygodniu powiewania nad Pałacem Prezydenckim jest już nadmiernie zniszczona. Chodzi o kultywowanie zwyczaju uroczystego podnoszenia flagi.

Co się stanie ze starymi biało-czerwonymi flagami?

Powyższy nowy zwyczaj, według Kancelarii Prezydenta, ma na celu promowanie barw RP, wzmacnianie postaw patriotycznych i szacunku do biało-czerwonej flagi. Natomiast cotygodniowa zmiana może budzić uzasadnione pytanie - co będzie się działo ze zdejmowanymi co tydzień flagami? Czy będą one utylizowane?

Otóż nic bardziej mylnego - ściągnięte z masztu nad Pałacem Prezydenckim flagi będą przekazywane społecznościom lokalnym. Nieco ściślej wypowiedział się w tym temacie Paweł Szefernaker - Szef Gabinetu Prezydenta RP:

"Te zmieniane flagi będą trafiały do społeczności lokalnych w całym kraju - do szkół, do służb mundurowych. Także co tydzień zmieniana flaga i kolejne flagi będą trafiały do służb i do wspólnot lokalnych w całym kraju."

Szef gabinetu Karola Nawrockiego przewiduje pierwsze przekazanie (pierwszych szesnastu flag) szkołom w dniu 2 maja 2026 r. - w Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Ma ono przybrać uroczystą formę. Pozwoli to też uniknąć organizowania uroczystych przekazań w większej częstotliwości, skoro zmiany flagi mają następować co tydzień. Na razie nie wiadomo też, jakie to będą szkoły i według jakiego klucza wybierane do przekazania prezydenckiej flagi.