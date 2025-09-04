Niestety podwyżka emerytur i rent w 2026 r. będzie niższa niż zapowiadana
REKLAMA
REKLAMA
Budżet na 2026 r. przeznacza 22 mld zł na waloryzację emerytur i rent. Oznacza to, że podwyżki świadczeń emerytalnych i rentowych będą niższe niż zapowiadane.
- Emerytury i renty w 2026 r.
- Podwyżki emerytur i rent w 2026 r. o 4,88%
- Waloryzacja emerytur i rent zależy od inflacji
Emerytury i renty w 2026 r.
Rząd przedstawił najnowsze prognozy dotyczące waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok. Wynika z nich, że podwyżki świadczeń będą nieco niższe od wcześniej zapowiadanych. Zgodnie z projektem budżetu, na waloryzację emerytur i rent w 2026 roku zostanie przeznaczonych 22 mld zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pierwotnie zakładało, że od 1 marca 2026 r. waloryzacja świadczeń socjalnych wyniesie 4,9 proc.. Najnowsze szacunki wskazują jednak na nieznacznie niższy poziom – 4,88 proc.
REKLAMA
Podwyżki emerytur i rent w 2026 r. o 4,88%
Emerytury i renty wzrosną więc w przyszłym roku o 4,88%. Tymczasem planowano waloryzację na poziomie 4,9%. Podwyżka świadczeń będzie więc niewiele, ale niższa niż zapowiadana. Wzrost o 4,88% w praktyce oznacza to, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1 878,91 zł brutto, wzrośnie o 91,60 zł, osiągając poziom 1 970,60 zł brutto.
Waloryzacja emerytur i rent zależy od inflacji
REKLAMA
- Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od lat podąża głównie za wskaźnikiem inflacji – wyjaśnia Wojciech Nagel, ekspert BCC i minister ds. ubezpieczeń społecznych w Gospodarczym Gabinecie Cieni. – W ostatnich latach wskaźnik waloryzacji kształtował się następująco: w 2024 roku wyniósł 12,12 proc., w 2025 roku 5,5 proc., a w 2026 roku – zgodnie z aktualnymi prognozami – 4,88 proc.- podsumowuje Wojciech Nagel, ekspert BCC minister ds. ubezpieczeń społecznych.
Ekspert podkreśla, że w budżecie socjalnym państwa brakuje działań ograniczających wydatki, które rosną przy rekordowym, zapowiadanym deficycie wynoszącym blisko 280 mld zł. – Realnie może on okazać się jeszcze wyższy, z uwagi na tradycyjne przeszacowanie wpływów i niedoszacowanie wydatków. Tegoroczna waloryzacja odzwierciedla aktualne możliwości finansowe państwa i jest kompromisem pomiędzy potrzebami emerytów a kondycją budżetu. - dodaje Nagel.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA