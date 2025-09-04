REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Finanse » Budżet » Niestety podwyżka emerytur i rent w 2026 r. będzie niższa niż zapowiadana

Niestety podwyżka emerytur i rent w 2026 r. będzie niższa niż zapowiadana

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 września 2025, 12:13
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
emerytury i renty 2026 podwyżka waloryzacja
Emerytury i renty 2026: podwyżka, waloryzacja niższa niż zapowiadana
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Budżet na 2026 r. przeznacza 22 mld zł na waloryzację emerytur i rent. Oznacza to, że podwyżki świadczeń emerytalnych i rentowych będą niższe niż zapowiadane.

Emerytury i renty w 2026 r.

Rząd przedstawił najnowsze prognozy dotyczące waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok. Wynika z nich, że podwyżki świadczeń będą nieco niższe od wcześniej zapowiadanych. Zgodnie z projektem budżetu, na waloryzację emerytur i rent w 2026 roku zostanie przeznaczonych 22 mld zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pierwotnie zakładało, że od 1 marca 2026 r. waloryzacja świadczeń socjalnych wyniesie 4,9 proc.. Najnowsze szacunki wskazują jednak na nieznacznie niższy poziom – 4,88 proc.

REKLAMA

Podwyżki emerytur i rent w 2026 r. o 4,88%

Emerytury i renty wzrosną więc w przyszłym roku o 4,88%. Tymczasem planowano waloryzację na poziomie 4,9%. Podwyżka świadczeń będzie więc niewiele, ale niższa niż zapowiadana. Wzrost o 4,88% w praktyce oznacza to, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1 878,91 zł brutto, wzrośnie o 91,60 zł, osiągając poziom 1 970,60 zł brutto.

Zobacz również:

Waloryzacja emerytur i rent zależy od inflacji

REKLAMA

- Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od lat podąża głównie za wskaźnikiem inflacji – wyjaśnia Wojciech Nagel, ekspert BCC i minister ds. ubezpieczeń społecznych w Gospodarczym Gabinecie Cieni. – W ostatnich latach wskaźnik waloryzacji kształtował się następująco: w 2024 roku wyniósł 12,12 proc., w 2025 roku 5,5 proc., a w 2026 roku – zgodnie z aktualnymi prognozami – 4,88 proc.- podsumowuje Wojciech Nagel, ekspert BCC minister ds. ubezpieczeń społecznych.

Ekspert podkreśla, że w budżecie socjalnym państwa brakuje działań ograniczających wydatki, które rosną przy rekordowym, zapowiadanym deficycie wynoszącym blisko 280 mld zł. – Realnie może on okazać się jeszcze wyższy, z uwagi na tradycyjne przeszacowanie wpływów i niedoszacowanie wydatków. Tegoroczna waloryzacja odzwierciedla aktualne możliwości finansowe państwa i jest kompromisem pomiędzy potrzebami emerytów a kondycją budżetu. - dodaje Nagel.

Zobacz również:
Business Centre Club
Business Centre Club
Powiązane
Tych seniorów czekają zmiany. Ich emerytury będą wypłacane raz na kwartał. Dlaczego? Jak to możliwe?
Tych seniorów czekają zmiany. Ich emerytury będą wypłacane raz na kwartał. Dlaczego? Jak to możliwe?
Uwaga emeryci! ZUS może obciąć emeryturę nawet o 939 zł. Oto nowe zasady dorabiania
Uwaga emeryci! ZUS może obciąć emeryturę nawet o 939 zł. Oto nowe zasady dorabiania
Ważny komunikat ZUS w sprawie wypłaty czternastej emerytury. Kto dostanie pieniądze przed czasem
Ważny komunikat ZUS w sprawie wypłaty czternastej emerytury. Kto dostanie pieniądze przed czasem
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 900 do 1800 zł świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SW [PROJEKT]
04 wrz 2025

Funkcjonariusze Służby Więziennej uzyskają świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość będzie uzależniona od miejsca pełnienia służby. W największych miejscowościach nowe świadczenie wyniesie 1800 zł.
Niestety podwyżka emerytur i rent w 2026 r. będzie niższa niż zapowiadana
04 wrz 2025

Budżet na 2026 r. przeznacza 22 mld zł na waloryzację emerytur i rent. Oznacza to, że podwyżki świadczeń emerytalnych i rentowych będą niższe niż zapowiadane.
Wybór ławników. Jakie zadania ma gmina?
04 wrz 2025

Wybór ławników do sądów rejonowych i okręgowych należy wyłącznie do kompetencji rad gmin. Zakres ich odpowiedzialności w tym zakresie jest uzależniony od właściwości sądów, do których ławnicy są powoływani.
Czy w JST warto przyjąć wewnętrzną politykę AI?
04 wrz 2025

Coraz więcej samorządów w Polsce rozważa przyjęcie dokumentu określającego zasady korzystania ze sztucznej inteligencji – tzw. wewnętrznej polityki AI. Czy to dobre rozwiązanie? Co powinien zawierać taki dokument?

REKLAMA

Od września 2025 r. niższe kryteria dochodowe i kwoty dofinansowania turnusów z PFRON
02 wrz 2025

W II kwartale 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8748,63 zł. I właśnie ta kwota ma znaczenie przy obliczaniu aktualnej kwoty dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Jakie kryteria dochodowe obowiązują we wrześniu, październiku i listopadzie?
Czym jest IOSKU? ZUS udostępnił informacje za 2024 rok
01 wrz 2025

ZUS udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego za 2024 rok. Dostęp do niej można uzyskać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS. Łącznie przekazał prawie 24 mln informacji.
Na kilkunastu kąpieliskach nad Bałtykiem pojawiły się czerwone flagi
28 sie 2025

Na kilkunastu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim pojawiły się czerwone flagi. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne oraz zakwit sinic.
Polska kolej w ofensywie inwestycyjnej dzięki miliardom z KPO
28 sie 2025

Setki kilometrów modernizowanych torów i sieci trakcyjnej, nowe stacje i przystanki, zaawansowane technologie sterowania ruchem, bezkolizyjne skrzyżowania i lepszy dostęp do kolei w mniejszych miejscowościach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują największy od dziesięcioleci program inwestycyjny.

REKLAMA

Na wypadek wojny, suszy i pożaru obowiązek posiadania elastycznych zbiorników na wodę. Przepisy o ochronie ludności cywilnej
27 sie 2025

Będzie nowy obowiązek posiadania elastycznych zbiorników na wodę w każdej gminie. Wprowadzają go przepisy o ochronie ludności cywilnej. Chodzi tu o zabezpieczenie w razie wojny, suszy czy pożarów.
Mikrogranty dla seniorów. Bezzwrotne wsparcie finansowe do 5000 zł
25 sie 2025

Mikrogranty dla seniorów to program wsparcia dla łodzian w wieku 60+. Starsi mieszkańcy mogą otrzymać nawet do 5tys. z dofinansowania z budżetu miasta. Nabór wniosków trwa od 25 sierpnia do 8 września.

REKLAMA