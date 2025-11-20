REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka przestrzenna » Plan ogólny uchwaliły tylko 2 gminy. Do kiedy trzeba zdążyć

Plan ogólny uchwaliły tylko 2 gminy. Do kiedy trzeba zdążyć

20 listopada 2025, 06:13
plan ogólny gminy 2026
Do kiedy plan ogólny gminy? Czy gminy zdążą na czas? 2026
Tylko 2 gminy uchwaliły plan ogólny. Ile gmin zdąży przygotować plany ogólne do 1 lipca 2026 roku? Z czym wiąże się uchwalenie planów ogólnych i dlaczego to takie ważne?

Plan ogólny uchwaliły tylko 2 gminy

W środę [red. 19 listopada 2025 r.] podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury wiceszef rozwoju i technologii poinformował, że ok. 90 proc. gmin przystąpiło do sporządzenia planu ogólnego, ale większość z nich jest na początkowym etapie prac. Wskazał, że 39 proc. gmin wciąż przygotowuje zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zewnętrznego planu ogólnego gminy, a projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem sporządziło 30 proc. samorządów. - Konsultacje społeczne projektu ogólnego planu przeprowadziło dopiero 2 proc. gmin, a tylko w dwóch gminach plan ogólny został uchwalony - mówił wiceminister. Dodał, że średni czas przeprowadzenia procedury sporządzenia planu od podjęcia uchwały do jego uchwalenia wyniósł w tych gminach między 15 a 20 miesięcy.

Czy gminy zdążą do lipca 2026 roku?

- Na podstawie posiadanych danych nie jest możliwa ocena jaka część gmin uchwali plan ogólny do połowy 2026 roku - powiedział. - Największe szanse mają te samorządy, które zakończyły już analizę wniosku i sporządziły projekt, czyli około 30 proc. - dodał. W jego ocenie termin, do którego zobowiązał się rząd Mateusza Morawieckiego od początku był nierealny. Pytany, co ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy, które Polska musi wykorzystać na sporządzenie planów w określonym terminie, powiedział, że „ministerstwo jest w kontakcie z Komisją Europejską, szuka nowych rozwiązań”.

Plany ogólne gminy - co to jest?

24 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zobligowała gminy do sporządzenia planów ogólnych. Dokument ten w znacznej mierze zastąpi dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, które stracą moc najpóźniej z dniem 1 lipca 2026 r. W tym samym terminie zakończy się okres przejściowy i wejdą w życie wszystkie znowelizowane przepisy reformy systemu planowania przestrzennego.

Po tym czasie uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji lokalizacyjnych (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy) będzie możliwe, jeśli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rządowy projekt ma umożliwić wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego takich jak np. szkoły, infrastruktura w okresie od dnia utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do czasu uchwalenia planu ogólnego gminy. Dlatego usunięto zakaz wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego we wskazanym okresie.

Projekt określa podstawę prawną dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po dniu utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a przed dniem wejścia w życie planu ogólnego gminy.

W projekcie wskazano, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony od dnia 1 lipca 2026 r. będzie możliwe, jeżeli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy terenu położonego w więcej niż jednej gminie – jeżeli w tych gminach weszły w życie plany ogólne gmin.(PAP)

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Plan ogólny uchwaliły tylko 2 gminy. Do kiedy trzeba zdążyć

20 lis 2025
20 lis 2025

Tylko 2 gminy uchwaliły plan ogólny. Ile gmin zdąży przygotować plany ogólne do 1 lipca 2026 roku? Z czym wiąże się uchwalenie planów ogólnych i dlaczego to takie ważne?
Jak obliczyć dochody gmin i innych JST na 2026 rok. Ministerstwo Finansów publikuje algorytm
19 lis 2025

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 19 listopada 2025 r. opracowanie „Objaśnienia dotyczące ustalenia dochodów JST na rok 2026”. W tym opracowaniu resort finansów prezentuje algorytm wyliczania dochodów przykładowej gminy. Mechanizmy wyliczenia są analogiczne dla samorządów ze wszystkich kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem MF, to opracowanie pozwoli każdej JST na samodzielną analizę procesu naliczenia dochodów danej jednostki.
MSiT: Opłata turystyczna w każdej gminie i Poland Travel - rządowa platforma rezerwacji usług turystycznych
19 lis 2025

Ministerstwo Sportu i Turystki pracuje nad wprowadzeniem opłaty turystycznej oraz nad stworzeniem rządowej platformy rezerwacji, która byłaby konkurencja dla komercyjnych platform - poinformował 19 listopada 2025 r. w Sejmie wiceminister sportu Ireneusz Raś. Jest już gotowy wstępny projekt przepisów dot. opłaty turystycznej, która byłaby możliwa do wprowadzenia w każdej gminie.

3,6 mld zł dla NFZ na nadwykonania – rząd zajmie się projektem. Co zmieni nowa ustawa?
19 lis 2025

Trwa Rada Ministrów. W porządku obrad jest projekt ws. przekazania ok. 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie tzw. nadwykonań. Ministrowie rozpatrzą też projekt ws. wytwarzania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dokumentów publicznych.

Czy zadowalający jest uznaniowy nadzór wojewody nad zarządzeniami starosty?
19 lis 2025

Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzeniami starosty w zakresie ich legalności, czyli zgodności z prawem, a nie celowością. Przysługującym środkiem w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego jest akt administracyjny, mocą którego wojewoda stwierdza nieważność w części lub w całości zarządzenia. Rozstrzygnięcie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o prawie do złożenia skargi - w ciągu 30 dni - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).
Decyzja, która zmieni Polskę. Dlaczego Szybka Kolej Miejska Wrocław jest dziś najrozsądniejszą inwestycją państwa
14 lis 2025

Polska nie potrzebuje kolejnych deklaracji o nowoczesności. Potrzebuje decyzji, które naprawdę zmieniają kraj. Szybka Kolej Miejska Wrocław (SKM Wrocław) jest jedną z nich – logiczną, policzalną i gotową do realizacji inwestycją, która może w ciągu dekady spiąć gospodarkę zachodniej Polski w jednolity organizm.
Czy organ może spóźnić się z rozstrzygnięciem sprawy?
13 lis 2025

Opóźnienia w postępowaniu administracyjnym nie zawsze muszą oznaczać naruszenie prawa. Niekiedy wynikają bowiem z realnych przeszkód, które trudno przewidzieć. Każde przekroczenie terminu wymaga jednak precyzyjnego uzasadnienia, inaczej może skutkować skargą na bezczynność lub przewlekłość organu.
Samorządy tracą wpływy z PIT i CIT. Gminy planują wspólnie wystąpić do MF o wprowadzenie korekt i wyrównania
13 lis 2025

Prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł poinformował, że gminy, które rok do roku stracą na zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów sposobie obliczania udziałów w PIT i CIT oraz subwencji na 2026 r., zamierzają wspólnie wystąpić do resortu ws. korekt lub wyrównań.

E-Doręczenia wkraczają w nową fazę. Sprawdź, kiedy papierowe awiza przejdą do historii [Harmonogram]
12 lis 2025

Jak wynika z komunikatu Poczty Polskiej, już ponad dwa miliony Polaków, firm i instytucji korzysta z systemu e-Doręczeń. Z czego, aż 75 proc. z nich założyło swoje skrzynki w tym roku. Czym są e-Doręczenia i e-Polecone?
Nowy system opłat za odpady: krok w stronę ekologii czy powrót do dawnych problemów?
12 lis 2025

Resort klimatu i środowiska zapowiada zmiany, które mają umożliwić gminom różnicowanie wysokości opłat za odpady w zależności od ich masy oraz jakości segregacji. Pomysł, choć zgodny z europejskim trendem "płać za to, co wyrzucasz", budzi jednak wątpliwości – zwłaszcza wśród samorządów, które obawiają się skutków ubocznych w postaci wzrostu kosztów i nielegalnego pozbywania się odpadów.
