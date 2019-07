Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami

Zakres regulacji

Zwrot utraconych dochodów następuje na podstawie wniosku złożonego przez gminę. Wniosek musi być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. We wniosku wykazuje się wysokość faktycznie utraconych dochodów w związku z zastosowaniem zwolnienia podatkowego - w kwotach wynikających z decyzji oraz deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy według stanu na 31 grudnia roku, za który jest sporządzany wniosek.

Wniosek musi być złożony do 25 kwietnia roku następującego po roku, za który jest sporządzony wniosek, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Wody Polskie). Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Skutkuje to nieotrzymaniem przez gminę zwrotu utraconych dochodów. Adresat wniosku sprawdza prawidłowość złożonego wniosku lub korekty wniosku pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia we wniosku lub korekcie wniosku braków lub błędów Wody Polskie wzywają gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek lub korektę wniosku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Równowartość utraconych dochodów Wody Polskie przekazują gminom w terminie do 31 sierpnia roku następującego po roku, za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku.

Co nowe uregulowania oznaczają dla jednostek

Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z wygaśnięciem z dniem 20 września 2018 r. poprzedniego rozporządzenia, po zmianie ustawy - Prawo wodne (zmiana z 20 lipca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1722). Weszło w życie 21 maja 2019 r. Ponieważ zostało wydane po terminie dla złożenia wniosków za 2018 r., termin ten został ustalony w przepisach przejściowych na 30 dni od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Upływa więc 21 czerwca 2019 r. Kwoty utracone za 2018 r. mają zostać przekazane gminom już na zasadach ogólnych, czyli do 31 sierpnia 2019 r.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli