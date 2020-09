Etapy rozstrzygania remisu ofert

art. 91 ust. 4 P.z.p. art. 248 ust. 1 – 3 nowego P.z.p. etap I rozstrzygania remisu Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze etap II rozstrzygania remisu a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem etap III rozstrzygania remisu Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

Przedstawione zestawienie przepisów ukazuje, że ustawodawca w zamian dwuetapowej procedury rozstrzygania remisu wprowadził procedurę składającą się z trzech etapów. Etapem dodanym jest rozstrzyganie, w pierwszej kolejności, remisu w oparciu o regułę wyrażoną w art. 248 ust. 1 nowego P.z.p., zgodnie z którą miernikiem wyboru oferty najkorzystniejszej, w pierwszej kolejności jest „kryterium o najwyższej wadze”. Mając na względzie, że zasadniczo miernikiem tym jest cena, miernik ten w większości postępowań będzie pokrywał się z wykorzystywanym w ramach etapu drugiej (art. 248 ust. 2 nowego P.z.p.) tj. kryterium ceny lub kosztu. W konsekwencji w wymiarze praktycznym nowe reguły rozstrzygania remisu ofert, nie będą wprowadzały rewolucji.





Oferty dodatkowe – wyłącznie cena lub koszt

Nierozstrzygnięcie remisu w ramach etapu I albo II, nakazuje wdrożenie rozwiązania charakteryzującego etap III, tj. skierowania do wykonawców, których oferty ze sobą remisują, wezwania o złożenie oferty dodatkowej. Aktualne przepisy P.z.p. nie wskazywały na to aby oferty dodatkowe mogły konkurować ze sobą wyłącznie w zakresie niektórych z korzyści transakcyjno-kontraktowych mierzonych zastosowanymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia kryteriami oceny ofert (w tym również kryteriami pozacenowymi). W rezultacie nie było wyraźnych podstaw prawnych, aby ograniczyć je wyłącznie do ceny lub kosztu (K. Różowicz, Problemy z ofertą dodatkową, Monitor Zamówień Publicznych, 4/2017). Przepis art. 248 ust. 3 nowego P.z.p., wprost wskazuje, że oferty dodatkowe konkurują ze sobą wyłącznie w aspekcie cenowym lub kosztowym. W konsekwencji wykonawcy nie będą mogli, w ramach oferty dodatkowej, poprawić pozacenowych walorów propozycji kontraktowej i będą mogli zaproponować wyłącznie niższą cenę lub niższy koszt.

