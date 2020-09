Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

Historia zespołu nadzorczego

Wprowadzenie nowelizacją P.z.p. z 2016 r. regulacji dotyczących zespołu nadzorczego stanowiło jeden z pierwiastków ewolucji spojrzenia na materię zamówień publicznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu noweli „celem powołania zespołu ma być zapewnienie odpowiedniego zaangażowania tego samego zespołu osób nie tylko do przygotowania i udzielania zamówienia, ale także na etapie realizacji zamówienia publicznego lub grupy powiązanych ze sobą zamówień publicznych. Wskazane jest bowiem wzmocnienie mechanizmów, które zapewnią odpowiednią kontrolę nad danym zamówieniem publicznym. Równie istotne jak przygotowanie i przeprowadzenie procedury o zamówienie publiczne powinno być zapewnienie nadzoru nad jego właściwą realizacją. Wprowadzenie proponowanego mechanizmu pozwoli na wzmocnienie postrzegania zamówienia publicznego jako procesu, którego szczególnie istotnym składnikiem jest wysokiej jakości realizacja projektu. Takie podejście może przyczynić się do wykorzystania w szerszym zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert, a w konsekwencji zapewnienia bardziej efektywnego wykonywania zadań publicznych”.

Powyżej ukazany zamysł zmaterializował się w art. 20a P.z.p., ustanawiającym obowiązek powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia na roboty budowlane lub usługi o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro. Członkami zespołu są co najmniej dwie osoby powołane do komisji przetargowej.

Zamówieniowy żywot zespołu nadzorczego

Problematyka zespołu nadzorczego nie ujawnia się w wielu orzeczeniach lub wystąpieniach pokontrolnych. Jednym z nielicznych orzeczeń dotyczących wskazanej materii jest uchwała KIO z dnia 13 grudnia 2019 r., KIO/KD 75/19. W postępowaniu kontrolnym przeprowadzonym przez Prezesa UZP i poprzedzającym wskazaną uchwalę uznano, że spóźnione powołanie zespół nadzorczego, było wyłącznie uchybieniem formalnym, niewpływającym na wynik postępowania.

Uchylenie obowiązku a uprawnienie zamawiających

Uchylenie obowiązku powołania zespołu nie tamuje zamawiającym możliwości ustanowienia analogicznego ciała nadzorczego. Należy pamiętać, że szczegółowe zasady funkcjonowania takiego zespołu - jego powoływania, trybu pracy, odpowiedzialności poszczególnych osób i innych istotnych kwestii związanych z jego działalnością, aktualnie uregulowane są w opracowywanych przez kierowników zamawiającego - w oparciu o dyspozycję art. 21 ust. 3 P.z.p. - regulaminach pracy komisji przetargowej lub wewnętrznych regulaminach udzielania zamówienia publicznych albo innych wewnętrznych procedurach obowiązujących w danej jednostce zamawiającego. Uchylenie art. 20a P.z.p. nie wymusza usuwania regulacji dotyczących zespołu nadzorczego z regulaminów lub innych aktów wewnętrznych.

Powołanie zespołu nadzorczego pomimo, że nie będzie obowiązkowe, to w przypadku niektórych projektów może okazać się przydatnym rozwiązaniem. Warto jednak dokonać analizy czy dotychczasowy klucz ustawowy, tj. odwołujący się do wartości zamówienia, jest warty podtrzymania w aktach wewnętrznych i czy przy okazji wejścia w życie nowego P.z.p. nie zastąpić go np. kluczem przedmiotowym lub problemowym.

Uchylenie obligatoryjności powołania zespołu nadzorczego należy ocenić pozytywnie. Niejednokrotnie powołanie zespołu stanowiło wyłącznie realizację obowiązku prawnego i nie wywoływało zamierzonego efektu organizacyjnego.

