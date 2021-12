Kiedy odmowa wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest zasadna?

Odmowa wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - kiedy jest zasadna?

PYTANIE

Stan faktyczny: Do gminy wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako „przebudowa komory turbiny nr 2 MEW S. na rzece G.” Jak wskazuje Wnioskodawca: „przebudowa komory turbinowej nr 2 realizowana jest w celu wykonania stanowiska badawczego na potrzeby hydrozespołów dla mikroelektrowni wodnych przewidzianych do wykorzystania energii wodnej stopni wodnych o ultra-niskim spadzie i małym przepływie wody.” Ponadto przebudowa ta nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieni jego formy architektonicznej. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5, w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t.Dz.U.2019.1839), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor dla przedmiotowej inwestycji uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pytanie: Mając na uwadze przepisy art. 59 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.2021.741), po stwierdzeniu, że inwestycja: - nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz - nie zmienia jego formy architektonicznej, - a także nie jest zaliczona do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (zgodnie z rozstrzygnięciem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), czy zasadnym będzie (na podst. art. 61a § 1 KPA) odmowa wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na to, iż planowana inwestycja nie wymaga wydania takiej decyzji, zgodnie z ww. przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

ODPOWIEDŹ

Tak. Odmowa wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest zasadna w przypadku sytuacji oczywistych, nie wymagających analizy sprawy i przeprowadzenia dowodów.

UZASADNIENIE

Art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje dwie samodzielne i niezależne przesłanki wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania: pierwsza to wniosek osoby niebędącej stroną, a druga istnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania.

Pojęcie „innych uzasadnionych przyczyn” nie zostało w art. 61a § 1 KPA wyjaśnione, jednak muszą one w oczywisty sposób proceduralno-prawny być przeszkodą do wszczęcia postępowania. Muszą już na wstępnym etapie, bez przeprowadzenia dowodów przesądzać, że postępowanie nie mogłoby zakończyć się wydaniem decyzji merytorycznej.

W przypadku opisanym w pytaniu już po wstępnej analizie wniosku o ustalenie warunków zabudowy przed wszczęciem postępowania można stwierdzić, że roboty budowlane polegające na przebudowie komory turbiny nr 2 MEW S. na rzece G nie spowodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienią jego formy architektonicznej, ponadto właściwy organ wydał dla tej inwestycji decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze ustalone okoliczności faktyczne i biorąc pod uwagę art. 59 ust. 1 i art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy już na początkowym etapie analizy wniosku stwierdzić, że w omawianym przypadku ustawodawca nie przewiduje prowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej, co niewątpliwie jest okolicznością mieszczącą się w pojęciu „inne uzasadnione przyczyny”, którym posłużył się KPA w art. 61a § 1.

Podstawa prawna:

- art. 59 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741)

- art. 61a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

Dominik Majewski

Porada pochodzi z kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX 🡢