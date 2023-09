Pensja minimalna: Pracodawcy dopłacą 80 000 pracownikom. Rocznie 42 mln zł

Nie można doliczać dodatków za pracę w trudnych warunkach do pensji minimalnej.

Ustawodawca rozszerzył katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jakich dodatków nie można wliczać do pensji minimalnej

Zmiana dotyczy dodatków:

za szczególne warunki pracy przysługujący pracownikowi z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub

do pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub

do pracy szczególnie niebezpiecznej.

Warto pamiętać, że minimalne wynagrodzenie, to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Obejmuje także dodatki. Dlatego tak ważne jest oddzielenie minimalnej pensji od dodatków przyznawanych zazwyczaj za pracę w trudniejszych niż zazwyczaj warunkach/okolicznościach.

Art. 145 § 1, art. 148 pkt 1 oraz 1517 § 3k.p. związane są ze uprawnieniami i ochroną pracownika oraz odnoszą się odpowiednio do pracowników zatrudnionych:

w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia,

na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

przy pracach szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Każdorazowo wykaz takich prac jest ustalany przez pracodawcę. Obowiązek pracodawcy sporządzenia wykazu prac wykonywanych przez pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, prac szczególnie niebezpiecznych, prac związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym wynika z art. 145 § 2.

Pracownikowi może być również przyznany dodatek z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej, na zasadach określonych w przepisach zakładowych obowiązujących u pracodawców. W takim przypadku dodatek ten nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawodawca konsekwentnie wyłącza dodatki z pensji minimalnej

W przeszłości Sejm tak zrobił z:

dodatkiem do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1265, z późn. zm.),

dodatkiem za staż pracy (ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz. U. poz. 1564).

Ile wynosi korzyść dla pracowników (uwzględniając składki ubezpieczeniowe)

Wartość korzyść (i jednocześnie obciążenia dla pracodawców) rząd oszacował następująco:

„Szacuje się, że przy kwocie dopłaty do wynagrodzenia w wysokości 37 zł miesięcznie i liczbie pracowników objętych regulacją na poziomie ok. 79 tys. całkowity koszt pracy poniesiony przez pracodawców wyniesie: 42,4 mln rocznie, z czego do budżetu w formie składek trafi 14,7 mln, a do gospodarstw domowych: 27,7 mln. Środki te zasilą Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Założono, że dodatek za pracę w trudnych warunkach otrzymują pracownicy sektora prywatnego.”

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2023 r. poz. 1667