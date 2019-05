Co RODO zmieniło w Ordynacji podatkowej?

przy wezwaniu (art. 159 § 1b OP), przy wszczęciu postępowaniu przy pierwszej czynności skierowanej do strony (art. 165 § 9 OP), przy odmowie wszczęcia postępowania doręcza się do postanowienia (art. 165a § 1 zdanie drugie OP), przy zawiadomieniu o przekazaniu podania do organu właściwego w zakresie danych przetwarzanych przez organ przekazujący (art. 170 § 1a OP), przy zawiadomieniu wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu (art. 171 § 1 zdanie trzecie OP), przy wydawaniu zaświadczenia przy pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy (art. 306aa OP)