Transmisje z posiedzeń w samorządach a ochrona danych osobowych

Minimalizacja danych, ich anonimizacja i zasady udostępniania nagrań – to tylko niektóre elementy, jakie muszą wziąć pod uwagę administratorzy w związku obowiązkiem nagrywania i transmisji obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli np. rad gmin, powiatu.

Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej. Uprawnienie to obejmuje m. in. wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, a także możliwość zapoznania się z transmisją obrad tych organów. Gwarantuje to Konstytucja. Ponadto posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej są jawne i dostępne, a protokoły i stenogramy z ich obrad są udostępniane. Wskazują na to przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rozwój technologiczny sprawił, że rzeczywistość wokół nas jest często nagrywana i transmitowana. Dlatego także w ustawodawstwie regulującym działanie kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego, pochodzących z wyborów powszechnych (np. rady gmin, rady powiatów), zawarto rozwiązania dotyczące zarówno transmitowania, jak i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad tych organów. Uregulowano również zasady dalszego udostępniania takich nagrań.

Jak spełniać obowiązek jawności działań władzy samorządowej przy jednoczesnym zachowaniu przepisów o ochronie danych osobowych? Jakie procedury powinien uwzględnić administrator w związku z transmisją i nagrywaniem, a także dalszym udostępnianiem nagrań?

Na te i inne pytania dotyczące zaprojektowania przez administratorów procedur postępowania, realizacji nałożonych obowiązków na samorządy z uwzględnieniem RODO, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiada w zaprezentowanym materiale pt.: "Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego”.

Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego