Prawo do bycia zapomnianym w mediacji

W artykule „Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (z RODO) w mediacji” wskazaliśmy jakie mogą być podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w mediacji.

Natomiast w artykule „Okres, zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych w mediacji” poruszyliśmy zagadnienie okresu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez mediatorów.

Kolejną kwestią, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę mediatorów lub ośrodki mediacji, jest problematyka prawa do bycia zapomnianym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Administrator po otrzymaniu żądania, powinien bez zbędnej zwłoki przystąpić do weryfikacji, czy żądanie faktycznie pochodzi od osoby, której dane mają być usunięte. W przypadku pozytywnej weryfikacji, administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wszystkich danych osobowych takiej osoby, niezależnie od formy ich przechowywania (papierowa, elektroniczna, etc.). Dotyczy to również wszelkich kopii oraz danych zapisanych w systemach backupu. Niezależnie czy przechowuje je w formie papierowej czy elektronicznej.

Przy czym jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, których dotyczy żądania usunięcia, ma obowiązek usunąć te dane osobowe podejmując rozsądne działania (biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji) , w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Swoim klientom, w tym mediatorom, zawsze sugerujemy staranne zaplanowanie systemu przetwarzania danych osobowych i posiadanie instrukcji ich usuwania. W innym przypadku mogą się spotkać z różnymi problemami lub kosztami. Np. dwa lata temu usuwanie danych z backupów było często nie możliwe lub bardzo drogie.

Należy jednak pamiętać, że prawo do bycia zapomnianym przysługuje danej osobie, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: