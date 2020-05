Okres, zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych w mediacji

Podobnie jak w przypadku podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych (zagadnienie to omówiliśmy w artykule „Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (z RODO) w mediacji”), wyczerpujące omówienie tych kwestii komplikuje fakt, że mamy wiele rodzajów mediacji.

Próbując zasygnalizować wstępne informacje w temacie okresu, zakresu i sposobu przetwarzania danych, warto na początku wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia:

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Określając okres przetwarzania określonych danych osobowych w mediacji należy pamiętać o zasadzie „ograniczenia czasowego”. Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dla przykładu: jeśli mediator za usługę mediacyjną wystawił fakturę VAT, to ma obowiązek przechowywać tę fakturę dla celów podatkowych, co do zasady, przez okres 5 lat licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przez taki też okres ma prawo przetwarzania danych osobowych, które były niezbędne do wystawienia tej faktury VAT.

Określając zakres przetwarzanych danych osobowych w mediacji należy pamiętać o zasadzie

proporcjonalności i minimalizacji danych, tj. dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane. Czyli mediator przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do: