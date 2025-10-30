Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Rozwój i promocja » Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej.

Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej.

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł sponsorowany
30 października 2025, 11:43
Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej.
Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej.
drazen_zigic
Materiały prasowe

Są firmy i organizacje, których celem jest nie tyle zysk, co przede wszystkim pomaganie ludziom. To podmioty ekonomii społecznej, które łączą działalność gospodarczą z misją społeczną. Często to jednak one same potrzebują finansowania, by wystartować z nowymi usługami, utrzymać działalność albo się rozwijać. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z pożyczek oferowanych na bardzo korzystnych warunkach mogą skorzystać zarówno początkujące, jak i rozwijające się organizacje.

Do podmiotów ekonomii społecznej (PES) zaliczamy między innymi spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną lub gospodarczą, spółki non profit, centra i kluby integracji społecznej oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wszystkie mają wspólny cel – pomagają ludziom wrócić do pracy i do aktywnego życia. PES prowadzą usługi opiekuńcze, edukacyjne i sąsiedzkie, wspierają osoby z niepełnosprawnościami, seniorów i młodzież. Nie skupiają się jedynie na osiąganiu zysków. Codzienność tych organizacji to praca blisko ludzi, ale też wyzwania finansowe, takie jak nieregularne wpływy, opóźnienia w płatnościach czy wysokie koszty utrzymania. Potrzebują więc środków, by pokryć bieżące wydatki, kupić sprzęt, wyremontować lokal czy zapewnić pensje pracownikom. Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie. 

Blisko lokalnych potrzeb

Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) realizuje projekt „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Pomaga tworzyć nowe podmioty ekonomii społecznej i rozwijać się tym, które już działają. Pożyczki są udzielane przez regionalnych pośredników współpracujących z BGK. W ofercie znajdują się dwa rodzaje finansowania: pożyczka na start i pożyczka na rozwój.

Pożyczka na start – finansowanie dla początkujących

Pożyczka na start to rozwiązanie dla organizacji, które dopiero stawiają pierwsze kroki i potrzebują finansowania, by uruchomić usługi. Organizacje mogą uzyskać do 100 tys. zł na jedną pożyczkę (jedna organizacja może ubiegać się o dwie takie pożyczki, czyli uzyskać łączne wsparcie do 200 tys. zł). Spłatę da się rozłożyć nawet na 5 lat, z preferencyjnym oprocentowaniem i karencją do 6 miesięcy. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na zakup podstawowego wyposażenia, sprzętu, licencji czy oprogramowania, a także na bieżące wydatki potrzebne do uruchomienia usług. Atutem tego produktu jest prosta ścieżka i krótsza ocena wniosku. Dzięki temu łatwiej zacząć: wyposażyć zespół, zorganizować pierwsze usługi, zabezpieczyć bieżące koszty i przejść od pomysłu do działania. Bez przestojów i z przewidywalnym harmonogramem spłat.

Zobacz również:

Na rozwój działalności

Pożyczka na rozwój przeznaczona jest dla organizacji, które mają już pierwsze sukcesy i chcą wejść na wyższy poziom – sfinansować większe inwestycje, modernizacje, rozszerzyć ofertę albo skalę działania. Maksymalna kwota pojedynczej pożyczki to 500 tys. zł, a łączny limit dla jednej organizacji wynosi 1 mln zł. Spłata trwa do 7 lat, a przy pożyczkach powyżej 400 tys. zł może zostać wydłużona do 10 lat. Przewidziano też 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Atutem produktu jest to, że pozwala finansować większe przedsięwzięcia, które dłużej będą służyć lokalnym społecznościom. Dzięki korzystnym warunkom pożyczki przynoszą realną ulgę w kosztach i są dodatkową zachętą do inwestowania w rozwój.

Jeszcze większe korzyści

Wsparcie dla PES jest dostępne już jakiś czas, jednak od niedawna warunki finansowe dla pożyczek stały się jeszcze bardziej korzystne. Aktualnie mają niższe oprocentowanie na poziomie 0,25% w skali roku oraz dają możliwość umorzenia nawet do 40% wartości pożyczki po spełnieniu wskazanych warunków. Wcześniej próg umorzenia wynosił 25%. To konkretna pomoc dla PES, które planują rozwój i podwyższają jakość usług.

Jak skorzystać z pożyczki? 

Najpierw określ potrzeby i wybierz ścieżkę (samodzielnie lub z doradcą z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej), a następnie złóż wniosek u pośrednika finansowego właściwego dla Twojego regionu. Ich listę znajdziesz na stronie BGK. Przygotuj biznesplan i wymagane dokumenty (rejestrowe, finansowe, opis inwestycji), pokazując, jak środki przełożą się na rozwój działalności i efekt społeczny (np. nowe miejsca pracy, lepszą dostępność usług, działania prośrodowiskowe). Pośrednik oceni zdolność do spłaty i spójność planu z celami FERS. Po pozytywnej decyzji podpiszesz umowę. Realizując projekt, wydatkuj środki zgodnie z biznesplanem i prowadź dokumentację. Jeśli spełnisz kryteria społeczne, będziesz mógł wnioskować o częściowe umorzenie spłaty kapitału.

Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej.

Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej.

Materiały prasowe

Korzyści dla PES i społeczności

Pożyczki z FERS pomagają organizacjom działać stabilnie i prowadzić swoje usługi bez przerw, nawet w trudniejszych okresach. Pozwalają inwestować w sprzęt i lokale, rozwijać zespół i jego umiejętności oraz tworzyć miejsca pracy, także dla osób zagrożonych wykluczeniem. Dzięki nim organizacje mogą lepiej planować wydatki i sprawniej zarządzać swoją  działalnością, co zwiększa ich wiarygodność wobec partnerów i samorządów. Dla lokalnej społeczności oznacza to więcej dostępnych usług i ich lepszą jakość. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie BGK w zakładkach Pożyczka na start dla PES oraz Pożyczka na rozwój dla PES

Euvic belka

Materiały prasowe

Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Artykuł sponsorowany
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej.
30 paź 2025

Są firmy i organizacje, których celem jest nie tyle zysk, co przede wszystkim pomaganie ludziom. To podmioty ekonomii społecznej, które łączą działalność gospodarczą z misją społeczną. Często to jednak one same potrzebują finansowania, by wystartować z nowymi usługami, utrzymać działalność albo się rozwijać. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z pożyczek oferowanych na bardzo korzystnych warunkach mogą skorzystać zarówno początkujące, jak i rozwijające się organizacje.
Spór w Krakowie. O pieniądze i przestrzeganie prawa. Prywatne przedszkola kontra miasto [List otwarty]
29 paź 2025

Dyrektorzy przedszkoli niepublicznych w Krakowie uważają, że miasto stosuje błędną prawnie metodę obliczania dotacji. W efekcie niepubliczne oraz publiczne niesamorządowe przedszkola w Krakowie znalazły się na krawędzi przepaści finansowej. Dyrektorzy nie chcą ujawniać swoich imion i nazwisk.
Wstrzymywanie planowych zabiegów w szpitalach to ekonomiczny absurd. Zamrożony blok operacyjny kosztuje tyle samo, co działający … tylko nie leczy
29 paź 2025

Zawieszanie planowych zabiegów ma być sposobem na „oszczędności” w szpitalach. W rzeczywistości to finansowa i medyczna pułapka: pacjenci wracają później na SOR w gorszym stanie, koszty rosną, a zaufanie do systemu znika. Szpital nie jest urzędem — nie może „zawiesić przyjmowania interesantów” - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Precedens. Setki gmin chcą do sądu po Szczecinie. Ten pozwie Skarb Państwa o 111 mln zł. Bo nie wystarczało nawet na pensje nauczycieli
28 paź 2025

Miasto Szczecin pozwie Skarb Państwa domagając się zwrotu ponad 111 mln zł z tytułu różnicy w otrzymanej subwencji oświatowej a faktycznie poniesionymi wydatkami na edukację. "Subwencja oświatowa od 2018 r. nie wystarczała nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli" prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Zdaniem Andrzeja Porawskiego: "Gdyby zaistniał taki precedens to będzie on w interesie wszystkich samorządów”. Miasto żąda ponad 111 mln zł za okres 2018-2020.
eZUS zastąpi PUE ZUS. Nowy portal z prostszą obsługą i większym bezpieczeństwem
28 paź 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje duże zmiany dla swoich klientów. Trwają prace nad nowym portalem eZUS, który już wkrótce zastąpi dobrze znaną Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Serwis ma być bardziej intuicyjny, bezpieczniejszy i dostępny dla wszystkich – także osób z niepełnosprawnościami.
Wyższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych. Projekt MRPiPS zakłada podwyżki od 1 stycznia 2026 r.
27 paź 2025

Wyższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych (z wyrównaniem?) od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, co zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych opublikowany w wykazie prac legislacyjnych rządu.
ZUS zapowiada przerwę techniczną. Niedostępne usługi w Płatniku, ePłatniku i e-ZLA
24 paź 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o planowanych pracach serwisowych, które odbędą się 25 października (sobota) w godzinach od 5.30 do 12.00. W tym czasie mogą występować utrudnienia w komunikacji elektronicznej z ZUS, dotyczące kilku popularnych systemów i aplikacji.
Szefowa NRPiP: pielęgniarki powinny badać, zlecać badania i wystawiać L4 – czas to uregulować
23 paź 2025

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Mariola Łodzińska, apeluje o zmiany w organizacji pracy pielęgniarek i położnych. Jej zdaniem powinny one mieć możliwość samodzielnego przyjmowania pacjentów, zlecania badań, ordynowania leków oraz wystawiania zwolnień lekarskich. Obecnie ich kompetencje – mimo że szerokie – nie są w pełni wykorzystywane w polskim systemie ochrony zdrowia.
Karta Rodziny Mundurowej. Jakie przywileje, dla kogo i od kiedy według nowego projektu?
23 paź 2025

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej. Kto – zgodnie z założeniami – będzie mógł uzyskać taki dokument i od kiedy? Zgodnie z szacunkami nowe przywileje objęłyby ponad milion beneficjentów.
Pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu stał się faktem
22 paź 2025

Pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu stał się faktem. Został przygotowany przez ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) i dotyczy województwa śląskiego.