Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej.

Są firmy i organizacje, których celem jest nie tyle zysk, co przede wszystkim pomaganie ludziom. To podmioty ekonomii społecznej, które łączą działalność gospodarczą z misją społeczną. Często to jednak one same potrzebują finansowania, by wystartować z nowymi usługami, utrzymać działalność albo się rozwijać. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z pożyczek oferowanych na bardzo korzystnych warunkach mogą skorzystać zarówno początkujące, jak i rozwijające się organizacje.

Do podmiotów ekonomii społecznej (PES) zaliczamy między innymi spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną lub gospodarczą, spółki non profit, centra i kluby integracji społecznej oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wszystkie mają wspólny cel – pomagają ludziom wrócić do pracy i do aktywnego życia. PES prowadzą usługi opiekuńcze, edukacyjne i sąsiedzkie, wspierają osoby z niepełnosprawnościami, seniorów i młodzież. Nie skupiają się jedynie na osiąganiu zysków. Codzienność tych organizacji to praca blisko ludzi, ale też wyzwania finansowe, takie jak nieregularne wpływy, opóźnienia w płatnościach czy wysokie koszty utrzymania. Potrzebują więc środków, by pokryć bieżące wydatki, kupić sprzęt, wyremontować lokal czy zapewnić pensje pracownikom. Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie.

Blisko lokalnych potrzeb

Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) realizuje projekt „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Pomaga tworzyć nowe podmioty ekonomii społecznej i rozwijać się tym, które już działają. Pożyczki są udzielane przez regionalnych pośredników współpracujących z BGK. W ofercie znajdują się dwa rodzaje finansowania: pożyczka na start i pożyczka na rozwój.

Pożyczka na start – finansowanie dla początkujących

Pożyczka na start to rozwiązanie dla organizacji, które dopiero stawiają pierwsze kroki i potrzebują finansowania, by uruchomić usługi. Organizacje mogą uzyskać do 100 tys. zł na jedną pożyczkę (jedna organizacja może ubiegać się o dwie takie pożyczki, czyli uzyskać łączne wsparcie do 200 tys. zł). Spłatę da się rozłożyć nawet na 5 lat, z preferencyjnym oprocentowaniem i karencją do 6 miesięcy. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na zakup podstawowego wyposażenia, sprzętu, licencji czy oprogramowania, a także na bieżące wydatki potrzebne do uruchomienia usług. Atutem tego produktu jest prosta ścieżka i krótsza ocena wniosku. Dzięki temu łatwiej zacząć: wyposażyć zespół, zorganizować pierwsze usługi, zabezpieczyć bieżące koszty i przejść od pomysłu do działania. Bez przestojów i z przewidywalnym harmonogramem spłat.

Na rozwój działalności

Pożyczka na rozwój przeznaczona jest dla organizacji, które mają już pierwsze sukcesy i chcą wejść na wyższy poziom – sfinansować większe inwestycje, modernizacje, rozszerzyć ofertę albo skalę działania. Maksymalna kwota pojedynczej pożyczki to 500 tys. zł, a łączny limit dla jednej organizacji wynosi 1 mln zł. Spłata trwa do 7 lat, a przy pożyczkach powyżej 400 tys. zł może zostać wydłużona do 10 lat. Przewidziano też 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Atutem produktu jest to, że pozwala finansować większe przedsięwzięcia, które dłużej będą służyć lokalnym społecznościom. Dzięki korzystnym warunkom pożyczki przynoszą realną ulgę w kosztach i są dodatkową zachętą do inwestowania w rozwój.

Jeszcze większe korzyści

Wsparcie dla PES jest dostępne już jakiś czas, jednak od niedawna warunki finansowe dla pożyczek stały się jeszcze bardziej korzystne. Aktualnie mają niższe oprocentowanie na poziomie 0,25% w skali roku oraz dają możliwość umorzenia nawet do 40% wartości pożyczki po spełnieniu wskazanych warunków. Wcześniej próg umorzenia wynosił 25%. To konkretna pomoc dla PES, które planują rozwój i podwyższają jakość usług.

Jak skorzystać z pożyczki?

Najpierw określ potrzeby i wybierz ścieżkę (samodzielnie lub z doradcą z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej), a następnie złóż wniosek u pośrednika finansowego właściwego dla Twojego regionu. Ich listę znajdziesz na stronie BGK. Przygotuj biznesplan i wymagane dokumenty (rejestrowe, finansowe, opis inwestycji), pokazując, jak środki przełożą się na rozwój działalności i efekt społeczny (np. nowe miejsca pracy, lepszą dostępność usług, działania prośrodowiskowe). Pośrednik oceni zdolność do spłaty i spójność planu z celami FERS. Po pozytywnej decyzji podpiszesz umowę. Realizując projekt, wydatkuj środki zgodnie z biznesplanem i prowadź dokumentację. Jeśli spełnisz kryteria społeczne, będziesz mógł wnioskować o częściowe umorzenie spłaty kapitału.

Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej. Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej. Materiały prasowe

Korzyści dla PES i społeczności

Pożyczki z FERS pomagają organizacjom działać stabilnie i prowadzić swoje usługi bez przerw, nawet w trudniejszych okresach. Pozwalają inwestować w sprzęt i lokale, rozwijać zespół i jego umiejętności oraz tworzyć miejsca pracy, także dla osób zagrożonych wykluczeniem. Dzięki nim organizacje mogą lepiej planować wydatki i sprawniej zarządzać swoją działalnością, co zwiększa ich wiarygodność wobec partnerów i samorządów. Dla lokalnej społeczności oznacza to więcej dostępnych usług i ich lepszą jakość.

Więcej informacji znajdziesz na stronie BGK w zakładkach Pożyczka na start dla PES oraz Pożyczka na rozwój dla PES .