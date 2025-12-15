REKLAMA

Ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku. Kto musi złożyć?

Ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku. Kto musi złożyć?

15 grudnia 2025, 21:14
Aleksandra Zagroba
Ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku. Kto musi złożyć?
Ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku. Kto musi złożyć?


Kto musi złożyć ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r.? Czym skutkuje błąd we wniosku bądź niezłożenie go?

Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności

Ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony mogą złożyć osoby posiadające orzeczenie:

  • o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności ( znacznym, umiarkowanym, lekkim )
  • wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Od ukończenia 16 lat wydaje się orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Wniosek kierowany do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności można złożyć nie wcześniej niż:

  • dwa miesiące przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenie w stosunku do orzeczeń o niepełnosprawności
  • trzy miesiące przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Ponowne orzeczenie a zmiana treści orzeczenia

Jeśli stan zdrowia osoby posiadającej orzeczenie uległ zmianie, można wystąpić w trakcie posiadania orzeczenia o zmianę jego treści – w zakresie stopnia niepełnosprawności czy wskazań dotyczących

  1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;
  2. szkolenia, w tym specjalistycznego;
  3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
  4. uczestnictwa w terapii zajęciowej;
  5. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji tj. korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
  6. konieczności: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby; stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; posiadania karty umożliwiającej korzystanie z miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Możliwość zmiany treści orzeczenia dotyczy zarówno osób do 16 roku życia jak i starszych – w zależności od sytuacji osobistej, zawodowej oraz całości rokowań zdrowotnych.

Kto może złożyć?

Wnioski o ponowne orzeczenie może złożyć:

  • osoba która posiada orzeczenie,
  • jej przedstawiciele ustawowymi osób do 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo – rodzice, kuratorzy, opiekunowie prawni
  • ośrodki pomocy społecznej albo centra usług społecznych.

Również we wniosku o wydanie ponownego orzeczenia można wskazać zmianę stanu zdrowia osoby, której dotyczy orzeczenie – w zakresie stopnia niepełnosprawności czy innego rodzaju wskazań. Jeśli wniosek został złożony w okresie ważności dotychczasowego orzeczenia, ulega ono przedłużeniu nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność.

Przykład

Orzeczenie zostało wydane do dnia 15 grudnia 2025 roku, wniosek o ponowne orzeczenie został złożony w dniu 30 listopada 2025 roku, to dotychczasowe orzeczenie jest ważne do 30 czerwca 2026 roku.

Po złożeniu wniosku o wydanie nowego orzeczenia wnioskodawca powinien otrzymać niezwłocznie zaświadczenie potwierdzające złożenie tego wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Co powinien zawierać wniosek?

Z przepisów nie wynika, aby przed wydaniem zaświadczenia - ponownie weryfikowano treść wniosku, który podlega ocenie w chwili jego złożenia. Wniosek taki powinien zawierać co najmniej zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a także dokumentację medyczną pochodzącą z okresu po wydaniu poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Złożenie ponownego wniosku o orzeczenie powoduje wszczęcie z urzędu na podstawie danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności lub zaświadczenia potwierdzającego złożenie nowego wniosku o zmianę decyzji o przyznaniu prawa do otrzymywanych zasiłków poprzez przedłużenie okresu przysługiwania świadczenia.

Ważne

Uwaga! Nie złożenie wniosku przed upływem terminu, na który zostało wydane dotychczasowe orzeczenie spowoduje nieprzedłużenie dotychczasowego orzeczenia oraz świadczeń z tym związanych – zasiłków, uprawnień np. do bezpłatnych przejazdów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 913 )














