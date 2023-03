Wszystko o kwalifikacji wojskowej. Dokumenty, terminy, przebieg [rozporządzenie]

Wszystko o kwalifikacji wojskowej - terminy

Kwalifikacje wojskowe ruszą w tym roku 17 kwietnia i potrwają do 21 lipca. Przed komisjami lekarskimi stawić ma się 230 tys. osób, a samych komisji ma być 390.

Rozporządzenie stanowi, że kwalifikację wojskową należy ogłosić nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia w tej sprawie wywiesza się "w sposób przyjęty na danym terenie w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych oraz publikuje się je w Biuletynach Informacji Publicznej wojewodów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)".

Dokument mówi też, że kwalifikacja odbywa się na podstawie wojewódzkiego planu, który określa terminarz stawiania się do kwalifikacji wojskowej osób z poszczególnych gmin - zakłada się wezwanie co najmniej 30, lecz nie więcej niż 35 osób dziennie.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach organizacji kwalifikacji wojskowej współdziała z powiatową komisją lekarską i szefem wojskowego centrum rekrutacji oraz prowadzi stosowną, wskazaną w rozporządzeniu dokumentację.

Wszystko o kwalifikacji wojskowej - kto wzywa na komisje?

Na kwalifikacje wzywają wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej; treść obwieszczenia o kwalifikacji, wzory wezwań do kwalifikacji, sposób jej organizacji i sam przebieg określa opublikowane właśnie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.

Kto jest wzywany na kwalifikację wojskową?

Rozporządzenie MON w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. stanowi, że do kwalifikacji wezwani będą:

- mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

- mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.