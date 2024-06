Pierwszy taki przypadek w historii. Trwa certyfikacja WOT

Rozpoczęła się certyfikacja Wojsk Obrony Terytorialnej. To pierwszy w historii przypadek, w którym cały rodzaj Sił Zbrojnych poddaje się certyfikacji. Dotychczas ocenie poddawano tylko wybrane jednostki wojskowe. Celem certyfikacji jest ocena zdolności WOT do działania w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz zdolności do realizacji zadań zarządzania kryzysowego w czasie pokoju.

Ocena zdolności do działania WOT będzie przeprowadzona na podstawie norm zawartych w dokumencie “Forces Standards Volume VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units” (CREVAL), opracowanym dla państw członkowskich NATO. W ramach certyfikacji zostaną ocenione m.in.: REKLAMA Procentowy stan ukompletowania stanem osobowym i wyszkolenie żołnierzy, na poziomie zapewniającym realizację zadań.

Procentowe ukompletowanie zasadniczym sprzętem wojskowym oraz sprawność tego sprzętu.

Poziom zapasów taktycznych, które powinny zapewnić osiągnięcie założonej kategorii gotowości bojowej i realizację zadań. Zobacz również: DGP: 756 zł dla szeregowego z WOT za dwa dni szkolenia i gotowość do służby. Darmowe wyżywienie i 78% zniżki na pociąg Ćwiczenia wojskowe W maju przeprowadzono w Dowództwie WOT trening sztabowy “Błyskawica-24” jako przygotowanie do certyfikacji. Miał on na celu sprawdzenie procesu wypracowywania decyzji na stanowisku dowodzenia. W połowie czerwca w ramach certyfikacji odbędzie się ćwiczenie dowódczo-sztabowe “Piorun-24” . Autopromocja Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie Sprawdź