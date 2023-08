DGP: 756 zł dla szeregowego z WOT za dwa dni szkolenia i gotowość do służby. Darmowe wyżywienie i 78% zniżki na pociąg

Terytorialna Służba Wojskowa. Ile zarabiają żołnierze?

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty komponent Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z założeniami WOT mają docelowo liczyć 50 tysięcy żołnierzy, z czego 10 procent stanowią żołnierze zawodowi, a resztę osoby pełniące Terytorialną Służbę Wojskową.

Ile zarabia się w WOT?

Zarobki Terytorialsów składają się z dwóch podstawowych części. Pierwszą jest stały dodatek „za gotowość”, który dla wszystkich żołnierzy TSW wynosi 10 proc pensji zawodowego szeregowego, czyli obecnie jest to 496 zł. By jednak otrzymać comiesięczne wynagrodzenie żołnierz musi raz w miesiącu odbyć szkolenie rotacyjne, za które dostaje dodatkowo dniówkę wg. stawki zależnej od stopnia. Dla przykładu – szeregowy świeżo po kursie podstawowym otrzymuje 130 złotych za dzień służby. Uczestnictwo w dwóch dniach szkoleń miesięcznie daje mu więc 260 zł dniówki oraz 496 złotych dodatku za gotowość. To jest poziom obligatoryjny dla każdego żołnierza TSW.

Dodatkowo można pracować na rzecz brygady oraz pełnić służbę podczas różnego rodzaju wydarzeń, a także odbywać dodatkowe szkolenia. Za każdy dodatkowy dzień powołania żołnierz WOT otrzymuje stawkę dzienną zgodną z posiadanym stopniem. Z tej opcji korzystają np. studenci uczelni wojskowych, którzy stają się często nieetatowym uzupełnieniem pracowników kompanii lub batalionu. Żołnierze WOT pełnią również służbę na pasie granicznym, za służbę w tym miejscu przysługuje dodatek rzędu 67,50 za dzień. Za każde 30 dni służby przysługuje 2 dni urlopu. Dowódca może również udzielić urlopu nagrodowego, którego wykorzystanie odbywa się poprzez wypłatę dniówki za wybrany termin.

Zarobki w WOT a stopień żołnierza

Stawki za dzień wyliczane w zależności od stopnia, m.in.:

szeregowy – 129,96 zł

kapral – 148,20 zł

plutonowy – 152,76 zł

sierżant – 157,32 zł

chorąży – 168,72 zł

porucznik – 193,80 zł

kapitan – 205,20 zł

major - 232,56 zł

Dodatkowo żołnierzowi przysługuje wyżywienie w dniu pełnienia przez niego służby oraz zniżki m.in. 78 proc. na bilety kolejowe. Informacji na temat służby udzielają rekruterzy oraz Wojskowe Centra Rekrutacji.

