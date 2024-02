Powołania do wojska 2024 r.: zawodowcy 21 000 nowych, ćwiczenia wojskowe 200 000 osób, aktywna rezerwa 20 000, ochotnicy 34 500, WOT 41 000 [maksymalne limity]

Rząd opublikował projekt rozporządzenia określający "zapotrzebowanie" wojska polskiego w 2024 r. na "czynnik ludzki" - służba zawodowa i ochotnicza, rezerwa, ćwiczenia, WOT. Dla każdej kategorii osobne limity.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 133 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872), który nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia liczby osób, które mogą być powołane w danym roku kalendarzowym do czynnej służby wojskowej, oraz liczbę osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach

odbywania ćwiczeń wojskowych.

Ile osób potrzebuje wojsko w 2024 r.

Dlatego rozporządzenie określa limity powołań do poszczególnych rodzajów czynnej służby wojskowej w 2024 roku:

1. zawodowa służba wojskowa – limit powołań na poziomie do 21 000 osób;

2. ćwiczenia wojskowe – na podstawie złożonych zapotrzebowań, określono limit powołań na poziomie 200 000;

3. aktywna rezerwa (AR), której liczbę na 2024 r. określono na poziomie do 20 000 osób;

4. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – określono na poziomie powołań do 34 550 osób (w tym na potrzeby kształcenia 4 550 osób);

5. terytorialna służba wojskowa – określono limit powołań na poziomie do 41 000 osób.

WAŻNE! Przedstawione w projekcie wielkości stanowią górny, nieprzekraczalny próg możliwych powołań i nie oznaczają bezwzględnej realizacji.

Ile to będzie kosztowało

Przewidywane łączne nakłady finansowe wejścia w życie projektowanego rozporządzenia mogą wynieść 6 448 505 tys. zł, w tym:

1) uposażenia wraz z funduszem nagród i zapomóg – 4 866 612 tys. zł,

2) składki na ubezpieczenia społeczne – 524 611 tys. zł,

3) koszty utrzymania – 1 035 223 tys. zł,

4) rekompensaty dla pracodawcy – 15 528 tys. zł,

5) rekompensata dla żołnierza za utracone zarobki – 6 531 tys. zł.

