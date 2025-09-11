Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

Proponowaną listę najpotrzebniejszych rzeczy można znaleźć w Poradniku Bezpieczeństwa. W publikacji przygotowanej przez MSWiA, MOC i RCB znajdziemy ważne zasady postępowania podczas kryzysu.

Poradnik z zasadami bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina o Poradniku Bezpieczeństwa.

„Dowiedz się jak reagować w trudnych sytuacjach. Wskazówki dotyczące pierwszej pomocy i wiele innych znajdziesz w Poradniku Bezpieczeństwa” – napisał resort na platformie X. Poradnik znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/poradnikbezpieczenstwa

📕 Poradnik Bezpieczeństwa do pobrania w wersji elektronicznej znajdziesz pod adresem: https://t.co/R1dJHpco3s pic.twitter.com/w6AEkFDgvi — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) September 10, 2025

Poradnik powstał jako odpowiedź na wzrost zagrożeń. Autorzy publikacji wymieniają tu m.in. dezinformację, wojnę za wschodnią granicą Polski, cyberataki, zagrożenia hybrydowe. „Wzrasta też ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ich skutki mogą powodować przerwy w dostawie prądu, utrudnienia w przemieszczeniu się i komunikowaniu, zniszczenia materialne, trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także zagrażać zdrowiu i życiu. Wielu z nich nie da się uniknąć, ale można się na nie przygotować” – czytamy w publikacji.

Plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami [LISTA]

Jednym z najważniejszych aspektów przygotowania na nadchodzące niebezpieczeństwo jest podręczny zestaw najbardziej potrzebnych rzeczy. W zależności od indywidualnych potrzeb są to:

• woda butelkowana, filtry lub tabletki do uzdatniania wody;

• apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji;

• dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach;

• latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie;

• scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane;

• żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.);

• ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna;

• ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna;

• alternatywna łączność (np. walkie-talkie).

Jak podkreślono w poradniku, plecak ewakuacyjny powinien mieć każdy domownik, nawet dzieci.