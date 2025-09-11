Coraz mniej czasu na plany ewakuacyjne w samorządach
Gminy teoretycznie mają czas na sporządzenie planów ewakuacyjnych do końca 2025 roku. W praktyce jednak trzeba to zrobić wcześniej. Gminne plany stanowią bowiem wkład do planów wojewódzkich. Ustawowy termin dotyczy zaś wszystkich organów ludności i obrony cywilnej.
- W 2025 r. powinny powstać w samorządach plany ewakuacji ludności
- Plan ewakuacji ludności - co to za dokument?
- Ważny termin
1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która nałożyła na organy samorządowe szereg nowych obowiązków.
Na mocy tych przepisów do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy m.in. opracowywanie wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji w zakresie obszaru gminy. Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) i starosta opracowują, odpowiednio dla obszaru gminy i powiatu, wkłady do wojewódzkiego planu ewakuacji ludności.
Wojewoda opracowuje wojewódzki plan ewakuacji ludności na podstawie wkładów do planu ewakuacji przygotowanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i starostów.
Z kolei na podstawie wojewódzkich planów ewakuacji ludności Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opracowuje krajowy plan ewakuacji. Krajowy plan ewakuacji jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Plan ewakuacji ludności - co to za dokument?
Plany ewakuacji ludności powinny obejmować zagadnienia przemieszczenia ludności z miejsca zagrożonego i przyjęcia jej w miejscu bezpiecznym w sytuacji zagrożenia wojną, w przypadku przewidywanego wystąpienia klęski żywiołowej, w czasie wojny i w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.
Dokumenty takie zawierają:
- liczbę osób przewidzianych do ewakuacji na danym obszarze;
- wskazanie infrastruktury transportowej lądowej, wodnej i powietrznej do wykorzystania podczas ewakuacji;
- wskazanie miejsc zakwaterowania przygotowanych na potrzeby przyjęcia ludności w miejscach ewakuacji;
- wskazanie sił i środków transportowych niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji na danym obszarze;
- wskazanie sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia procesu ewakuacji oraz ochrony pozostawionego mienia;
- wskazanie osób odpowiedzialnych za koordynację i wsparcie działań związanych z przeprowadzeniem ewakuacji na danym obszarze;
- wskazanie sposobu powiadamiania ludności o ewakuacji.
Ważny termin
Na przygotowanie planów gminy mają 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, czyli od 1 stycznia 2025 r.. Pamiętajmy jednak, iż termin ten dotyczy wszystkich organów ochrony ludności i obrony cywilnej, a zatem plan wojewódzki również powinien powstać w tym terminie. Ten sam termin obowiązuje też dla dokumentów krajowych.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907)
